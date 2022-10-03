إعصار "إيان" يقتل أكثر من 80 بأميركا و"أورلين" يزداد قوة مخلفا فيضانات وانهيارات أرضية بالمكسيك

تجاوز عدد قتلى الإعصار "إيان" الذي ضرب جنوب شرقي الولايات المتحدة 80 شخصا أمس الأحد، في وقت واجه فيه السكان المحاصرون في ولايات فلوريدا وكارولينا الشمالية والجنوبية تعافيا لكن الخسائر قد تبلغ عشرات المليارات من الدولارات.

في المقابل، قال المركز الوطني للأعاصير إن الإعصار أورلين الذي يضرب المكسيك اتجه صوب الساحل الجنوبي الغربي للبلاد كعاصفة عاتية من الفئة الثالثة، ومن المتوقع أن يتسبب في هطول أمطار غزيرة رغم توقعات بضعفه في الأيام المقبلة.

وأضاف المركز ومقره ميامي، في أحدث تحذير عام له، أنه من المتوقع أيضا أن يصل أورلين، الذي يثير رياحا تقترب أقصى سرعة لها من 185 كيلومترا في الساعة، إلى ساحل البر الرئيسي للمكسيك اليوم الاثنين.

وقال "ولكن رغم توقع ضعفه في اليوم التالي أو نحو ذلك، تقول التنبؤات إن أورلين سيكون إعصارا قويا عندما يمر بالقرب من جزيرة إيسلاس مارياس أو فوقها، وسيظل إعصارا عندما يصل إلى جنوب غرب المكسيك".

وأضاف أن الأمطار الغزيرة قد تؤدي إلى فيضانات شديدة، فضلا عن انهيارات أرضية محتملة في مناطق وعرة.

وحثت السلطات السكان المحليين على اتخاذ أقصى قدر من الاحتياطات مع اقتراب الإعصار، وقالت إن هناك 937 مأوى مؤقتا مفتوحا إذا لزم الأمر، كما أعلنت وكالة الحماية المدنية المكسيكية على تويتر إغلاق عدد من الموانئ ضمن إجراء احترازي.





قتلى إيان

أما قتلى إعصار إيان فمن المتوقع أن يستمر عددهم في الارتفاع مع انحسار مياه الفيضانات وتوغل فرق البحث في مناطق كانت معزولة في البداية عن العالم الخارجي.

وقد تم حتى اللحظة إنقاذ مئات الأشخاص مع قيام أفراد الطوارئ بتفقد منازل ومبان غمرتها المياه أو جرفتها بالكامل، كما تم تأكيد ما لا يقل عن 85 حالة وفاة مرتبطة بالإعصار منذ وصوله ساحل فلوريدا بقوة كارثية كإعصار من الفئة الرابعة برياح بلغت أقصى سرعة لها 240 كيلومترا في الساعة.

وسقط كل القتلى باستثناء 4 في ولاية فلوريدا، مع إحصاء مكتب رئيس بلدية مقاطعة لي الساحلية 42 قتيلا في المقاطعة التي تحملت العبء الأكبر من العاصفة عندما وصلت إلى اليابسة.

وسجل المسؤولون في 4 مقاطعات مجاورة 39 قتيلا آخرين.

وواجه المسؤولون في مقاطعة لي أسئلة عما إذا كانوا قد أمروا بعمليات الإجلاء في الوقت المناسب.

كما قال البيت الأبيض، في بيان له أول أمس السبت، إن الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى سيستطلعان الدمار في فلوريدا مباشرة يوم الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن يزور بايدن وقرينته بويرتوريكو اليوم الاثنين حيث لا يزال مئات الآلاف من الأشخاص بلا كهرباء بعد أسبوعين من إعصار "فيونا" الذي اجتاح الجزيرة.