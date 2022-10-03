كان حدثا مأساويا حطم قلبي.. المرشد الإيراني يعلق على وفاة الفتاة مهسا أميني ويتهم أطرافا بالتخطيط للمظاهرات

قال المرشد الإيراني علي خامنئي -اليوم الاثنين- إن الاحتجاجات على وفاة شابة بعدما احتجزتها شرطة الأخلاق كانت مزمعة ولم ينظمها "إيرانيون عاديون"، في أول تعليق له على الاضطرابات التي تجتاح البلاد منذ 17 سبتمبر/أيلول.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، قال خامنئي إن وفاة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما "حطمت قلبي بشدة"، واصفا الأمر بأنه "حادثة مريرة".

وتابع قائلا إن "بعض الناس تسببوا في انعدام الأمن في الشوارع"، مضيفا أنه كانت هناك "أعمال شغب" مخطط لها.

وأعرب عن دعمه القوي لقوات الأمن، قائلا إنهم واجهوا إجحافا خلال الاحتجاجات، كما اعتبر أن ما وصفها بـ"أعمال الشغب وزعزعة الأمن في البلاد كانت مشروعا أميركيا صهيونيا بمشاركة عملائهما".

وأكد أن شعب إيران ظهر قويا في الأحداث الأخيرة، وأنه "سيواجه في المستقبل أي محاولة للعدو لاستهداف البلاد".

واندلعت قبل أكثر من أسبوعين الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني، وهي شابة تبلغ من العمر 22 عاما من إقليم كردستان الإيراني، وذلك إثر إعلان وفاتها عقب 3 أيام من احتجازها على يد "شرطة الأخلاق" في طهران بسبب "ملابسها غير اللائقة".

وفي الأيام الماضية، تواصلت الاحتجاجات داخل إيران وخارجها على مقتل الفتاة، وذكرت منظمة العفو الدولية أن الحملة التي تشنّها الحكومة على المظاهرات أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 52 شخصا وإصابة المئات، ويقول ناشطون إن السلطات اعتقلت العشرات، في حين اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي "أعداء" بلاده بتضليل الرأي العام وتدبير المؤامرات.