عاجل | الخارجية الإيرانية: المفاوضات النووية متواصلة عن طريق تبادل الرسائل عبر الوسيط الأوروبي وبعض دول الجوار

عاجل | الخارجية الإيرانية: مصممون على التوصل لاتفاق جيد ومستدام وملتزمون بالمفاوضات لتحقيق هذا الهدف

عاجل | الخارجية الإيرانية: لا تزال هناك فرصة لإعادة إحياء الاتفاق النووي إذا أظهرت واشنطن الإرادة اللازمة

عاجل | الخارجية الإيرانية: قدمنا ردا شفافا على مسودة الطرف المقابل لإزالة الغموض عنها واتخاذ الخطوات للتوصل لاتفاق

عاجل | الخارجية الإيرانية: أبلغنا حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان بضرورة وقف نشاط الجماعات الإرهابية والانفصالية