عاجل | الخارجية الإيرانية: المفاوضات النووية متواصلة عن طريق تبادل الرسائل عبر الوسيط الأوروبي وبعض دول الجوار
3/10/2022-|آخر تحديث: 3/10/202210:44 AM (مكة المكرمة)
عاجل | الخارجية الإيرانية: المفاوضات النووية متواصلة عن طريق تبادل الرسائل عبر الوسيط الأوروبي وبعض دول الجوار
عاجل | الخارجية الإيرانية: مصممون على التوصل لاتفاق جيد ومستدام وملتزمون بالمفاوضات لتحقيق هذا الهدف
عاجل | الخارجية الإيرانية: لا تزال هناك فرصة لإعادة إحياء الاتفاق النووي إذا أظهرت واشنطن الإرادة اللازمة
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المصدر : الجزيرة