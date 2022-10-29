روسيا تدعو أميركا لاستعادة الأسلحة النووية التي أرسلتها لدول أخرى

دعا السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، واشنطن إلى استعادة الأسلحة النووية التي أرسلتها لدول أخرى.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن السفير قوله "في هذه الأوقات المفعمة بالتوتر والمخاطر المتزايدة، يقع على كاهل الدول النووية مسؤولية خاصة للحيلولة دون التصعيد".

وجاءت تصريحات أنتونوف تعليقا على ما نشرته صحيفة بوليتيكو الأميركية بأن واشنطن سوف تسرع وتيرة خطط تخزين قنابل الجاذبية طراز "بي 61- 12" التي تلقى من الجو في أوروبا.

وأضاف السفير "ورغم ذلك، أدعو مجددا واشنطن إلى إعادة كل الأسلحة النووية التي أرسلتها إلى الخارج، إلى أراضيها، والقضاء على البنية التحتية الخارجية لتخزينها وصيانتها".

كما دعا واشنطن إلى "التخلي عن ممارسة محاكاة استخدام مثل تلك الأسلحة بما في ذلك القوات من دول غير نووية في إطار المهام النووية المشتركة التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والتي تتعارض مع المبادئ الأساسية لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".

وأكد أنتونوف أن مسؤولي الحكومات "يشيرون بشكل تقليدي إلى تلك الأسلحة على أنها تكتيكية ويقولون إن ترسانة روسيا من الأسلحة المماثلة أكبر بكثير من نظيرتها الأميركية، ولكنهم لا يكشفون عن حقيقة أن كل الأسلحة النووية التكتيكية مخزنة في منشآت مركزية في روسيا ولا تشكل خطرا على الولايات المتحدة".

وتصاعد الحديث عن الأسلحة النووية التي تمتلكها روسيا بعد تلويح الرئيس فلاديمير بوتين قبل أسابيع بأنه قد يستخدم "جميع الوسائل" المتاحة للدفاع عن الأمن القومي لبلاده، مما أثار مخاوف من صراع نووي، في حين تؤكد موسكو أنها ملتزمة بعقيدتها النووية التي تحدد الحالات التي تستخدم فيها هذا النوع من السلاح.