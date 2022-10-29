مظاهرات طلابية مؤيدة ومعارضة للحكومة الإيرانية.. الحرس الثوري للمحتجين: اليوم آخر أيام الشغب

تجددت اليوم السبت في العديد من الجامعات الإيرانية مظاهرات منددة بالسلطات على خلفية اضطرابات مدينة زاهدان وهجوم شيراز، بينما خرجت مظاهرات طلابية أخرى مؤيدة لحكومة طهران، وكان قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي وجّه تحذيرا للمحتجين، داعيا إياهم لتجنب الخروج إلى الشوارع.

وقالت جمعيات طلابية في الجامعات الإيرانية إن كلية الهندسة في جامعة طهران شهدت تجمعا للطلاب أعلنوا فيه تضامنهم مع ضحايا الاضطرابات التي شهدتها مدينة زاهدان أمس الجمعة، وهجوم شيراز الأربعاء الماضي.

ورفع المتظاهرون شعارات اتهمت الحكومة الإيرانية بالوقوف وراء هجوم شيراز، كما طالبت بإطلاق سراح طلاب معتقلين.

ونُظّمت تجمعات احتجاجية مماثلة في جامعات خاجه نصير للتكنولوجيا، وأمير كبير للتكنولوجيا والعلوم والتحقيقات، وجامعة العلوم والثقافة، وجامعة هندسة العمارة والفن، وجامعة العلامة طباطبائي، وجامعة العلوم والصناعة في طهران.

مظاهرات مؤيدة

في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن طلابَ وأساتذةَ وموظفي عددٍ من الجامعات في طهران تجمعوا تأييدا للحكومة الإيرانية وتنديدا بهجوم شيراز، وأشارت الوكالة إلى أن المتظاهرين بجامعة طهران طالبوا بمحاسبة من يقفون خلف هجوم مدينة شيراز، الذي استهدف مزارا دينيا في المدينة وأودى بحياة 15 شخصا وتسبّب بإصابة 19 آخرين، وأعلن مسؤوليته عنه تنظيم الدولة الإسلامية.

ورفع المؤيدون للحكومة في جامعة أمير كبير للتكنولوجيا، وجامعة بهشتي، وجامعة العلوم والصناعة، وجامعة شريف للتكنولوجيا، شعارات تندد بالاحتجاجات الطلابية في الجامعات الإيرانية، كما رفعوا شعارات منددة بمن وصفوهم بمثيري الشغب.

وفي وقت سابق اليوم، حذر القائد العام للحرس الثوري الإيراني المحتجين في إيران من الخروج إلى الشوارع، وقال إن اليوم هو آخر أيام الشغب، ووجّه اللواء حسين سلامي تحذيرا للولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل والسعودية على خلفية الأحداث التي تشهدها بلاده، وقال إن إيران ستنتقم.

وأضاف قائد الحرس الثوري أن أعمال الشغب مؤامرة يجري تنسيقها عبر وسائل إعلام العدو، على حد تعبيره.





بدء المحاكمة

وقالت السلطة القضائية في إيران إن القضاء بدأ اليوم السبت محاكمة 5 موقوفين في طهران يواجهون تهما قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، على خلفية احتجاجات تشهدها البلاد منذ أسابيع في أعقاب وفاة الفتاة مهسا أميني الشهر الماضي بعد أيام من احتجازها لدى ما تعرف بشرطة الأخلاق، وهو ما أدى إلى اندلاع الاحتجاجات في البلاد منذ 16 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للقضاء الإيراني بأن "جلسة الاستماع الأولى لعدد من المتهمين في أعمال الشغب الأخيرة بدأت صباحا في المحكمة الثورية في طهران برئاسة القاضي أبو القاسم صلوتي".

ومن المتهمين محمد قبادلو الذي يُحاكَم بتهمة "الإفساد في الأرض" بسبب "مهاجمته أفراد الشرطة بسيارة، وقد أسفر الهجوم عن وفاة عنصر وإصابة 5 آخرين"، كما وجهت لسعيد شيرازي تهمة مماثلة لـ"تحريضه الشعب على ارتكاب جرائم"، ولكل من سامان صيدي ومحمد بروغني ومحسن رضا زاده تهمة "الحرابة"، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام حسب القانون الإيراني.

وكانت السلطة القضائية أعلنت توجيه الاتهام لأكثر من ألف شخص في عموم البلاد في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات التي أعقبت وفاة الفتاة مهسا أميني.