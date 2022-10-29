كوريا الجنوبية.. 151 قتيلا وعشرات الجرحى في احتفالات الهالوين

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية ارتفاع قتلى التدافع في حفل بعيد الهالوين بوسط العاصمة سول في وقت متأخر من مساء اليوم السبت إلى 151، وإصابة 76 آخرين بينهم 19 في حالة خطرة.

وذكرت وكالة يونهاب أن فرق الإطفاء تقوم بمحاولات لإنعاش القلب والرئتين لما لا يقل عن 50 شخصا في منطقة إيتايون في الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي (14:30 بتوقيت غرينتش).

وأعلن رجال الإطفاء أن هناك 19 أجنبيا بين قتلى التدافع، من دون أن يحددوا جنسياتهم.

وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء الحادث لوكالة الأنباء الفرنسية، وقال إن 140 سيارة إسعاف أُرسلت لرعاية الضحايا.

Big Breaking Stampede during Halloween event in Seoul causes many victims, at least 50 people in cardiac arrest.: Yonhap People receiving CPR after stampede at Halloween party in Itaewon, Seoul; number of victims not yet known.https://t.co/FojnRvkDM1#SouthKorea #Seoul pic.twitter.com/Mox0q2BkGN — QuickUpdates (@BIGBNOW) October 29, 2022

وأظهرت صور نشرتها يونهاب أكثر من 10 أشخاص ممددين في أحد الشوارع يساعدهم عناصر الإنقاذ، بينما أقامت الشرطة طوقا أمنيا.

كما أظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أعضاء في فرق الإنقاذ ومواطنين يساعدون أشخاصا في مكان الحادث.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن الرئيس أمر بإرسال فريق طبي للطوارئ إلى المنطقة، ووجّه بتجهيز أسرّة المستشفيات لتقليل عدد الضحايا.

كما أعلن الرئيس الكوري اليوم الأحد حدادا عاما في البلاد، وقدم تعازيه للضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.