كوريا الجنوبية.. 151 قتيلا وعشرات الجرحى في احتفالات الهالوين

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية ارتفاع قتلى التدافع في حفل بعيد الهالوين بوسط العاصمة سول في وقت متأخر من مساء اليوم السبت إلى 151، وإصابة 76 آخرين بينهم 19 في حالة خطرة.

وذكرت وكالة يونهاب أن فرق الإطفاء تقوم بمحاولات لإنعاش القلب والرئتين لما لا يقل عن 50 شخصا في منطقة إيتايون في الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي (14:30 بتوقيت غرينتش).

وأعلن رجال الإطفاء أن هناك 19 أجنبيا بين قتلى التدافع، من دون أن يحددوا جنسياتهم.

وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء الحادث لوكالة الأنباء الفرنسية، وقال إن 140 سيارة إسعاف أُرسلت لرعاية الضحايا.

Stampede during Halloween event in Seoul causes many victims, at least 50 people in cardiac arrest.: Yonhap

People receiving CPR after stampede at Halloween party in Itaewon, Seoul; number of victims not yet known.https://t.co/FojnRvkDM1#SouthKorea #Seoul pic.twitter.com/Mox0q2BkGN

