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كوريا الجنوبية.. 151 قتيلا وعشرات الجرحى في احتفالات الهالوين

Stampede during Halloween festival in Seoul
عشرات الضحايا بسبب التدافع في مهرجان الهالوين بسول (رويترز)
29/10/2022-|آخر تحديث: 30/10/202205:33 AM (مكة المكرمة)

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية ارتفاع قتلى التدافع في حفل بعيد الهالوين بوسط العاصمة سول في وقت متأخر من مساء اليوم السبت إلى 151، وإصابة 76 آخرين بينهم 19 في حالة خطرة.

وذكرت وكالة يونهاب أن فرق الإطفاء تقوم بمحاولات لإنعاش القلب والرئتين لما لا يقل عن 50 شخصا في منطقة إيتايون في الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي (14:30 بتوقيت غرينتش).

وأعلن رجال الإطفاء أن هناك 19 أجنبيا بين قتلى التدافع، من دون أن يحددوا جنسياتهم.

وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء الحادث لوكالة الأنباء الفرنسية، وقال إن 140 سيارة إسعاف أُرسلت لرعاية الضحايا.

وأظهرت صور نشرتها يونهاب أكثر من 10 أشخاص ممددين في أحد الشوارع يساعدهم عناصر الإنقاذ، بينما أقامت الشرطة طوقا أمنيا.

كما أظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أعضاء في فرق الإنقاذ ومواطنين يساعدون أشخاصا في مكان الحادث.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن الرئيس أمر بإرسال فريق طبي للطوارئ إلى المنطقة، ووجّه بتجهيز أسرّة المستشفيات لتقليل عدد الضحايا.

كما أعلن الرئيس الكوري اليوم الأحد حدادا عاما في البلاد، وقدم تعازيه للضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

المصدر : الجزيرة + وكالات