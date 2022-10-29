شاهد.. مقتل 10 وإصابة أكثر من 20 بانفجار صهريج قرب ملعب في بغداد

قالت مصادر أمنية وطبية عراقية اليوم السبت إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 20 في انفجار وقع في حي البنوك شرق بغداد.

وقال شهود عيان إن صوت الانفجار -الذي وقع في مرآب مفتوح قرب ملعب لكرة القدم في حي سكني- سمع في مناطق متفرقة شرقي بغداد، وإن سيارات الإسعاف وقوات الشرطة هرعت إلى مكان الحادث.

وأكدت خلية الإعلام الأمني الرسمية أن معظم الضحايا من لاعبي كرة القدم الذين كانوا في الملعب، وأنها شرعت بالإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب الانفجار.

ونقلت رويترز عن مصادر (لم تسمها) أن الانفجار وقع قرب ملعب لكرة القدم ومقهى، عندما انفجرت عبوة ناسفة ملصقة بسيارة في المنطقة، مما أدى إلى وقوع انفجار آخر لشاحنة لنقل الغاز كانت قريبة من المكان.

ولا يزال تنظيم الدولة الإسلامية ينشط في بعض المحافظات الشمالية والشرقية، في وقت تكافح فيه حكومة بغداد لاحتواء هجمات التنظيم عبر شن عمليات أمنية وعسكرية شمال وغرب وشرق البلاد.

ومنذ مطلع العام الجاري، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول التنظيم، الذي تلقى الهزيمة في 2017 بخسارته ثلث مساحة البلاد كان قد اجتاحها صيف عام 2014.