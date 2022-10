الصومال.. 10 قتلى في تفجير مزدوج استهدف وزارة التربية والتعليم

أعلنت الشرطة الصومالية مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات اليوم السبت، في تفجير مزدوج استهدف مقر وزارة التربية والتعليم العالي الصومالية.

وقال مراسل الجزيرة جامع نور إن سيارتين مفخختين انفجرتا بفارق دقائق، أمام مقر الوزارة في تقاطع زوبي المكتظ بالسيارات والمارة.

وقالت مصادر أمنية وشهود عيان إن قائد الشرطة في مديرية هودن وصحفيا يعمل في قناة تلفزيونية محلية من بين القتلى.

وأضاف الشهود أن الانفجار استهدف وزارة التربية والتعليم العالي في مدينة مقديشو، كما ذكرت مصادر طبية للجزيرة أن نحو 20 مصابا وصلوا إلى مستشفى دِجْفِير جنوب مقديشو.

وقال صادق دوديش المتحدث باسم الشرطة الصومالية إن "الانفجارين المتزامنين" خلّفا العديد من الضحايا، مؤكدا أن الشرطة ستدلي بمزيد من التفاصيل لاحقا.

BREAKING: White plume of smoke from the 2nd explosion in Mogadishu. Early reports say at least one of the explosions hit the wall of the ministry of education which locates at Zobe junction. #HM pic.twitter.com/XihOPUk0jR

— Harun Maruf (@HarunMaruf) October 29, 2022