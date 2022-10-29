إطلاق نار قرب منزل بن غفير في مستوطنة كريات 4 بالخليل

قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل شابا فلسطينيا أثناء تنفيذه هجوما استهدف مجموعة من المستوطنين وتسبب في مصرع واحد وإصابة آخر قرب مستوطنة كريات 4 في الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأكدت مصادر المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي أن مسلحا فلسطينيا واحداً على الأقل أطلق النار على مجموعة من المستوطنين كانت تسير في بؤرة استيطانية يقيم فيها عضو الكنيست المستوطن إيتمار بن غفير عند مدخل مستوطنة كريات 4.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان، إنه دفع بتعزيزات إلى المكان وأغلق المنطقة وبدأ حملة تمشيط بحثا عن مهاجم ثان يشتبه أنه شارك في الهجوم ولاذ بالفرار.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن ضابط إسعاف فلسطينيا أصيب بجراح في كتفه من نيران أطلقت عليه عندما حاول الاقتراب من المنطقة.

وبن غفير عضو كنيست متطرف، يرأس حزب الصهيونية الدينية اليميني، معروف بتصريحاته العدائية تجاه الفلسطينيين، كما أنه يتزعم المقتحمين للمسجد الأقصى على نحو منتظم.