قائد الحرس الثوري الإيراني للمحتجين: "اليوم هو آخر أيام الشغب"

دعا قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي المحتجين في إيران إلى تجنّب الخروج إلى الشوارع، وقال إن اليوم هو آخر أيام الشغب.

ووجّه سلامي تحذيرا للولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل والسعودية، على خلفية الأحداث التي تشهدها بلاده، وقال إن إيران ستنتقم.

وأضاف سلامي أن أعمال الشغب التي تحدث في إيران هي مؤامرة يجري تنسيقها عبر وسائل إعلام العدو، على حد تعبيره.

وتشهد إيران احتجاجات شعبية في عدة مدن تنديدا بوفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد 3 أيام من اعتقالها على يد شرطة الأخلاق بذريعة عدم ارتداء ملابس محتشمة. وتقول جماعات حقوقية إن ما لا يقل عن 250 محتجا لاقوا حتفهم، فضلا عن اعتقال الآلاف.