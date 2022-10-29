الرئيس المصري: لنتجاوز ما نحن فيه يجب اتخاذ إجراء غير تقليدي لفترة زمنية محددة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -اليوم السبت- إن أزمة الدولار "كاشفة" بالنسبة لمصر، وإن فاتورة الدولار تزيد عاما بعد آخر، مؤكدا أنه يتحتم على بلاده مسابقة الزمن لإنتاج ما تستورده من مستلزمات.

وفي تصريحات له على هامش فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة في القاهرة، أضاف السيسي أنه يجب اتخاذ إجراء غير تقليدي لفترة زمنية محددة لتجاوز الوضع الاقتصادي الذي تمرّ به مصر.

وفي وقت سابق، شهد الجنيه المصري تراجعا حادا أمام الدولار بلغ 14.5%، بعد الإعلان الخميس عن توصل القاهرة وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق تمويل قيمته 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات.

والتزمت السلطات بالتحول إلى "نظام سعر صرف مرن" بشكل دائم، كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، وهو ما أثار تساؤلات بشأن تداعيات ذلك على السياسة النقدية والاقتصاد الكلي في مصر.

وأجرت مصر محادثات مع صندوق النقد للحصول على قرض جديد منذ مارس/آذار الماضي، بعد تفاقم مشكلاتها الاقتصادية بسبب تداعيات الحرب بأوكرانيا. ولطالما حثّ هذا الصندوق القاهرة على السماح بقدر أكبر من المرونة في سعر الصرف.