شاهد- بوتين يلقي نكتة سمعها من صديقه الألماني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنكتة ألقاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في منتدى "فالداي الدولي للحوار" قبل يومين يسخر فيها من أوروبا.

ويظهر الرئيس الروسي في المقطع وهو يتحدث بسخرية عن العقوبات الغربية المفروضة على بلاده، وينقل للحضور في هذا السياق نكتة أخبره بها أحد أصدقائه الألمان، مثلما ذكر.

بوتين يلقي نكتة للسخرية من أوروبا. pic.twitter.com/IhSoPrnXQ9 — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) October 28, 2022

وقال بوتين "يسأل الابن والده: أبي، لماذا الجو بارد جدا؟ فيجيب الأب: لأن روسيا هاجمت أوكرانيا".

ويواصل الرئيس الروسي سرد نكتته "الطفل: وما شأننا نحن؟ ليرد الأب: لأننا فرضنا عقوبات على روسيا".

ويقول بوتين "الطفل يعود ليسأل: لماذا؟ ليرد الأب مجددا: لكي يعانوا".

ويختتم الرئيس الروسي الحكاية النكتة "الطفل بسؤال والده: وهل نحن روس؟ في إشارة إلى أن من تضرر من العقوبات وخاصة ما يتعلق بالطاقة هم الأوروبيون وليس الروس".

وأشار بوتين خلال حديثه إلى أن روسيا ليست عدوا لأوروبا وليس لديها أي نوايا سيئة تجاه الغرب، داعيا الأوروبيين لعدم الاعتقاد بأن روسيا عدوة لهم.

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى فرضوا سلسلة من العقوبات -شملت قطاعي النفط والمصارف الروسيين- ردا على الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي.