دبلوماسي مغربي يتهم إيران وحزب الله بتجهيز البوليساريو بطائرات مسيرة

اتهم المندوب المغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال إيران وحزب الله بالتوغل في منطقة شمال أفريقيا، وتدريب وتجهيز جبهة البوليساريو في تندوف بطائرات مسيرة.

ووصف هلال -في تصريحات للصحفيين بالمقر الأممي في نيويورك الأمر بالتطور الخطير، وبأنه يزعزع استقرار هذه المنطقة، مثلما فعلت إيران باليمن وسوريا والعراق، على حد تعبيره.

وأضاف المندوب المغربي الأممي أن إدخال المسيرات الإيرانية إلى المنطقة يغير قواعد اللعبة.

سفير #المغرب في الأمم المتحدة :إيران زودت مقاتلي جبهة البوليساريو الانفصالية بمسيرات

الإيرانيون و حزب الله يتوغلون في شمال إفريقيا و هذا تطور جيوسياسي خطير و يهدد الأمن القومي لدول الإقليم

هلال إيران تريد زعزعة استقرار منطقتنا بعد أن قوضت استقرار سوريا و اليمن و العراق و لبنان pic.twitter.com/CbTmoQOEwV — الخليل ولد اجدود khalil Jdoud (@KHjdoud) October 28, 2022

ولم يصدر تعليق فوري من طهران بشأن اتهام المندوب المغربي.

وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح حلا "حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها"، في حين تطالب جبهة البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير مصير هذه المنطقة.