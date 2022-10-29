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دبلوماسي مغربي يتهم إيران وحزب الله بتجهيز البوليساريو بطائرات مسيرة

مندوب المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال (الفرنسية)
29/10/2022-|آخر تحديث: 29/10/202211:54 AM (مكة المكرمة)

اتهم المندوب المغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال إيران وحزب الله بالتوغل في منطقة شمال أفريقيا، وتدريب وتجهيز جبهة البوليساريو في تندوف بطائرات مسيرة.

ووصف هلال -في تصريحات للصحفيين بالمقر الأممي في نيويورك الأمر بالتطور الخطير، وبأنه يزعزع استقرار هذه المنطقة، مثلما فعلت إيران باليمن وسوريا والعراق، على حد تعبيره.

وأضاف المندوب المغربي الأممي أن إدخال المسيرات الإيرانية إلى المنطقة يغير قواعد اللعبة.

ولم يصدر تعليق فوري من طهران بشأن اتهام المندوب المغربي.

وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح حلا "حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها"، في حين تطالب جبهة البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير مصير هذه المنطقة.

المصدر : الجزيرة + وكالات