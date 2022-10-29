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باكستان تتسلم أقدم معتقل في غوانتانامو بعد الإفراج عنه

FILE - This undated image provided by the counsel to Saifullah Paracha shows Paracha at the Guantanamo Bay detention center. Pakistan's foreign ministry says Paracha, who was the oldest prisoner at the Guantanamo Bay detention center has been released and returned to his home country. The ministry says Saifullah Paracha was reunited with his family on Saturday, Oct. 29, 2022, after spending more than 17 years in custody in the U.S. base in Cuba.(Counsel to Saifullah Paracha via AP)
رجال الأعمال الباكستاني قضى 18 عاما في معتقل غوانتانامو (أسوشيتد برس)
29/10/2022

أعلنت إسلام آباد وواشنطن أن باكستانيا يعرف بأنه أقدم معتقل في قاعدة غوانتانامو عاد إلى بلاده اليوم السبت بعد اعتقال دام 18 عاما على خلفية الاشتباه في صلته بتنظيم القاعدة، الذي اتهمته واشنطن بالضلوع في أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وألقي القبض على سيف الله باراشا (75 عاما) -وهو رجل أعمال كان يقيم في كراتشي- لأول مرة في تايلند في يوليو/تموز 2003 ونُقل إلى القاعدة العسكرية الأميركية في باغرام بأفغانستان، قبل نقله عام 2004 إلى القاعدة البحرية الأميركية بخليج غوانتانامو في كوبا.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان "نحن سعداء بلمّ شمل باكستاني، كان محتجزا في الخارج، مع أسرته أخيرا".

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية إعادة الباكستاني إلى وطنه، وقالت في بيان إن استمرار اعتقال باراشا لم يعد ضروريا لحماية أمن الولايات المتحدة من "تهديد كبير".

وباراشا هو أحدث من تم إطلاق سراحهم من معسكر الاعتقال -الذي أقيم عقب غزو أفغانستان الذي قادته الولايات المتحدة في إطار ملاحقة تنظيم القاعدة الذي تتهمه بالوقوف وراء هجمات أودت بحياة ما يقرب من 3 آلاف شخص في نيويورك والبنتاغون وريف بنسلفانيا يوم 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وكان باراشا -الذي درس في الولايات المتحدة- يعمل في مجال الاستيراد والتصدير لتزويد كبار تجار التجزئة في الولايات المتحدة. واتهمته السلطات الأميركية بالتواصل مع شخصيات في القاعدة من بينهم أسامة بن لادن وخالد شيخ محمد.

وأفرج عن باراشا -الذي لم توجه له تهم رسمية شأنه شأن العديد من المعتقلين- بعد أن وافق الرئيس الأميركي جو بايدن العام الماضي على إطلاق سراحه مع الباكستاني عبد الرباني الذي يبلغ  55 عامًا واليمني عثمان عبد الرحيم عثمان وعمره 41 عامًا.

ويتعرض بايدن لضغوط لإخلاء سبيل السجناء غير المتهمين في غوانتانامو، والمضي قدما في محاكمة أولئك المتهمين بأنهم على صلة مباشرة بالقاعدة.

المصدر : وكالات