يوم حاسم لمفاوضات إثيوبيا والوساطة الأفريقية تقدم مقترحاتها

قدمت الوساطة الأفريقية خارطة طريق لإخراج المفاوضات الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي، في بريتوريا، من الوصول إلى طريق مسدود.

وكشف مصدر دبلوماسي للجزيرة أن رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي (رئيس السنغال) ماكي سال أجرى اتصالات هامة مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لتجنب تعثر المفاوضات.

وأضاف المصدر أن جلسة اليوم حاسمة، وقد قدمت فيها الوساطة مقترحاتها التوافقية بعد فشل الجانبين في الوصول إلى اتفاقات في القضايا الخلافية بينهما.

ولفت إلى أن من بين النقاط: حل النزاع عبر التفاوض، وقف إطلاق النار، إيقاف كافة العدائيات، تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق المتضررة من الحرب.

وكان مصدر دبلوماسي أفريقي قال أمس للجزيرة إن المفاوضات -التي دخلت يومها الرابع- وصلت إلى طريق شبه مسدود بعد تشبث الطرفين بمواقفهما.

وقد انطلقت الثلاثاء الماضي مفاوضات لإنهاء النزاع الدائر بإقليم تيغراي شمالي إثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي الذي يقودها بتشجيع من الولايات المتحدة، ووضع حد للحرب المستمرة منذ عامين في الإقليم ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من الأشخاص.