"القسام" تعلن استشهاد أحد عناصرها في غزة

أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، وفاة أحد عناصرها "متأثرا بجراحٍ أُصيب بها خلال عمله في نفق للمقاومة".

ونعت القسام في تصريح مقتضب "المجاهد شاكر دبور من بلدة بيت حانون شمالي القطاع، والذي ارتقى متأثرا بجراحه خلال عمله في نفق للمقاومة، قبل أسابيع".

وأضافت أن "دبور أمضى حياة حافلة بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط، ونحسبه من الشهداء".​​​​​

وبين الفينة والأخرى، تعلن فصائل المقاومة الفلسطينية عن استشهاد بعض عناصرها أثناء أدائهم مهام عمل داخلية، كالتدريبات أو تطوير معدّات وتجهيزات عسكرية أو حفر أنفاق.