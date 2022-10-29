الجزائر.. انطلاق اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية

انطلق اليوم السبت في الجزائر العاصمة اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المزمع عقدها مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتسلم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الرئاسة الدورية للقمة العربية في دورتها الـ31 من نظيره التونسي عثمان الجرندي.

وتخصص أشغال اليوم لاعتماد مشروع جدول أعمال القمة والنظر في مشاريع القرارات، فيما يتم عقد جلسة تشاورية في اليوم الثاني الذي من المرتقب أن ينتهي بنشاط ثقافي.

وفي اجتماع لهم في مارس/آذار الماضي بالعاصمة المصرية وافق وزراء الخارجية العرب وقتها على مقترح جزائري بعقد القمة العربية المقبلة يومي الأول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني القادم في الجزائر.

وكان من المقرر أن تعقد القمة العربية على مستوى الزعماء خلال مارس/آذار الماضي في الجزائر إلا أنها أرجئت بسبب وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) مثل نسختي 2020 و2021.