هجوم بمواد حارقة على نزل لإيواء لاجئين في ألمانيا

شن مجهولون هجوما بمواد حارقة على نزل كان مخططا لإيواء لاجئين في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.

وأعلن مكتب الشرطة الجنائية الإقليمي في مدينة دريسدن أن الحريق اندلع داخل فندق "شبريهوتيل" بمدينة باوتسن، وذلك بعد أن حطم الجناة عددا من النوافذ وألقوا بعبوات حارقة داخل المبنى.

وحسب السلطات في الولاية، كان يبيت في المبنى 4 أشخاص، ولم يصابوا بالهجوم.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، وتولى مركز مكافحة الإرهاب والتطرف التابع للشرطة الجنائية التحقيق في الواقعة.

ولم يتمكن مكتب الشرطة الجنائية من تقديم أي معلومات عن حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم.

وتتصاعد موجات معادية للاجئين في ألمانيا وأوروبا بشكل عام، وزادت الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها العديد من الدول الأوروبية من موجات العداء للاجئين.