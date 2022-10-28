فيضانات وانهيارات أرضية تودي بحياة العشرات في الفلبين

أعلنت السلطات في الفلبين مصرع 31 شخصا جراء انهيارات التربة والفيضانات التي اجتاحت جنوب البلاد، بعد ساعات على تساقط أمطار غزيرة ترافقت مع العاصفة الاستوائية "نالغي".

واجتاحت مياه الفيضانات الممزوجة بالأوحال والركام بلدات ومدنا عدة في جزيرة مينداناو الواقعة جنوبا، مساء الخميس، حسب المسؤول الحكومي في المنطقة نجيب سيناريمبو.

وقال سيناريمبو للصحفيين إن عناصر الدفاع المدني عثروا على 16 جثة في داتو أودين سينسوات، وعلى 10 جثث في داتو بلاه سينوسات، و5 جثث في بلدة أوبي.

وأضاف أن أحوال الطقس اليوم تحسنت بشكل طفيف بعد هطول أمطار بشكل متواصل الليلة الماضية.

وتشهد الفلبين نحو 20 عاصفة مدارية وإعصارا كل عام، تدمر المحاصيل والمنازل الهشة والبنية التحتية.