اعتداء عنيف على زوج نانسي بيلوسي في منزلهما بكاليفورنيا

قال مكتب رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في بيان إن زوجها بول بيلوسي تعرض "لاعتداء عنيف" بعد اقتحام منزلهما في كاليفورنيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وأضاف البيان أن المهاجم رهن الاحتجاز، ويجري التحقيق في الدافع وراء الهجوم.

وأضاف أنه تم نقل بيلوسي إلى المستشفى، حيث يتلقى رعاية طبية ممتازة، ومن المتوقع أن يتعافى تماما.

ولم تكن رئيسة مجلس النواب، التي تنتمي للحزب الديمقراطي والتي يأتي منصبها في المرتبة التالية لمنصب رئيس الولايات المتحدة، في المنزل وقت هجوم الصباح.

وأدين بول بيلوسي (82 عاما) بجنحة القيادة تحت تأثير الكحول بعد تورطه في حادث سيارة في مايو/أيار الماضي.

وحكم على بول بليوسي -الذي يمتلك شركة للعقارات مقرها سان فرانسيسكو- بالحبس 5 أيام في مقاطعة نابا بولاية كاليفورنيا.