أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

اعتداء عنيف على زوج نانسي بيلوسي في منزلهما بكاليفورنيا

(FILES) In this file photo taken on April 23, 2019, US Speaker of the House of Representatives Nancy Pelosi (R) and husband Paul Pelosi arrive for the Time 100 Gala at Lincoln Center in New York. - An intruder attacked Paul Pelosi after breaking into his home in San Francisco on early on October 28, 2022, the office of Spaker Pelosi said, leaving him needing hospital treatment. "Early this morning, an assailant broke into the Pelosi residence in San Francisco and violently assaulted Mr. Pelosi," the Democratic leader's spokesman Drew Hammill said in a statement. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
رويترز: بيلوسي يتلقى رعاية طبية ومن المتوقع أن يتعافى تماما (الفرنسية)
28/10/2022-|آخر تحديث: 28/10/202204:41 PM (مكة المكرمة)

قال مكتب رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في بيان إن زوجها بول بيلوسي تعرض "لاعتداء عنيف" بعد اقتحام منزلهما في كاليفورنيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وأضاف البيان أن المهاجم رهن الاحتجاز، ويجري التحقيق في الدافع وراء الهجوم.

وأضاف أنه تم نقل بيلوسي إلى المستشفى، حيث يتلقى رعاية طبية ممتازة، ومن المتوقع أن يتعافى تماما.

ولم تكن رئيسة مجلس النواب، التي تنتمي للحزب الديمقراطي والتي يأتي منصبها في المرتبة التالية لمنصب رئيس الولايات المتحدة، في المنزل وقت هجوم الصباح.

وأدين بول بيلوسي (82 عاما) بجنحة القيادة تحت تأثير الكحول بعد تورطه في حادث سيارة في مايو/أيار الماضي.

وحكم على بول بليوسي -الذي يمتلك شركة للعقارات مقرها سان فرانسيسكو- بالحبس 5 أيام في مقاطعة نابا بولاية كاليفورنيا.

المصدر : رويترز