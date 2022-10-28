بلومبيرغ: أمستردام تحقق بوجود مركزي شرطة صينيين في هولندا

ذكرت وكالة بلومبيرغ (Bloomberg) للأنباء أن الحكومة الهولندية تحقق في وجود مركزي شرطة صينيين مزعومين في هولندا، وهو ما نفته وزارة الخارجية الصينية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية إن وجود مراكز شرطة غير معلن عنها أمر غير قانوني، مضيفا "إننا نحقق في الأمر، وبمجرد أن نستوضحه أكثر سننظر في الإجراءات الملائمة التي سنتخذها".

وأفاد الموقعان الإخباريان الهولنديان "آر تي إل نيوش" (RTL Nieuws) و"فولو ذا ماني" (Follow the Money) بأن الشرطة الصينية فتحت على الأقل "مركزي خدمة غير رسميين خارج البلاد" في هولندا منذ 2018، ضمن شبكة من 46 موقعا مشابها على الأقل.

في المقابل، قال وانج وين بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحفيين، إن المزاعم بشأن مراكز شرطة غير شرعية في هولندا "غير صحيحة ببساطة".