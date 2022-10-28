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اليابان تخطط لشراء صواريخ توماهوك الأميركية

الموسوعة - epa04412737 (FILE) A file handout picture made available by the US Department of Defense (DoD) on 23 March 2003 shows a US Navy Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) being launched from the guided missile cruiser USS Cape St. George at sea in the Mediterranean Sea. The Pentagon said late 22 September 2014, the United States and allied forces launched airstrikes against Islamic State (IS) militants in Syrian territory for the first time. The military was 'using a mix of fighter, bomber and Tomahawk Land Attack Missiles,' in the ongoing operation. The bombings were the first against Islamic State militants in Syria. The US had previously bombed Islamic State targets in Iraq, but said that it would pursue the group in Syria if necessary. The possibility of expanding airstrikes to Syria has drawn condemnation from Russia and Iran. Syrian President Bashar al-Assad has said he would see any intervention in his country as an act of aggression. EPA/US NAVY/KENNETH MOLL HANDOUT EDITORIAL USE ONLY
طلب اليابان شراء صواريخ توماهوك الأميركية جاء في ظل تهديد كوريا الشمالية النووي والصاروخي (الأوروبية)
28/10/2022-|آخر تحديث: 28/10/202201:43 PM (مكة المكرمة)

قال مسؤولون يابانيون إن الحكومة تدرس شراء صواريخ توماهوك الأميركية.

ونقلت وكالة "كيودو" عن مسؤولين أن الحكومة تخطط لشراء صواريخ توماهوك، في إطار جهودها لتعزيز القدرة على ردع التهديدات بشكل أسرع.

وذكرت الوكالة اليابانية أن مسؤولا كبيرا بوزارة الدفاع، لم تسمه، أكد أن الحكومة تفكر في شراء الصواريخ الأميركية، لكنه أضاف أن ذلك "يعتمد على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستبيعها".

يشار إلى أن هذه المساعي تتزامن مع التوتر الشديد الذي تشهده المنطقة، وذلك بعد سلسلة التجارب الصاروخية التي قامت بها كوريا الشمالية خلال الأسابيع الماضية.

وكانت بيونغ يانغ أطلقت، بداية الشهر الحالي، صاروخا باليستيا متوسط المدى حلق فوق اليابان قبل أن يسقط في البحر، في حدث غير مسبوق منذ 2017.

ودفع الصاروخ الكوري الشمالي السلطات اليابانية لإطلاق إنذار تحذيري لسكان بعض المناطق، طالبة منهم الاحتماء، كما علقت تحركات القطارات شمالي البلاد مؤقتا.

وتأتي مساعي اليابان لامتلاك الصواريخ الأميركية المتطورة ضمن جهودها لتعزيز سياستها الأمنية طويلة المدى، والتي ستعلن عنها نهاية العام الجاري.

ويصل مدى صاروخ توماهوك الذي يتم إطلاقه من البحر إلى 2500 كيلو متر، ويمكنه التحليق على ارتفاع منخفض نسبيا عن الأرض.

المصدر : وكالات