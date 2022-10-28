اليابان تخطط لشراء صواريخ توماهوك الأميركية

قال مسؤولون يابانيون إن الحكومة تدرس شراء صواريخ توماهوك الأميركية.

ونقلت وكالة "كيودو" عن مسؤولين أن الحكومة تخطط لشراء صواريخ توماهوك، في إطار جهودها لتعزيز القدرة على ردع التهديدات بشكل أسرع.

وذكرت الوكالة اليابانية أن مسؤولا كبيرا بوزارة الدفاع، لم تسمه، أكد أن الحكومة تفكر في شراء الصواريخ الأميركية، لكنه أضاف أن ذلك "يعتمد على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستبيعها".

يشار إلى أن هذه المساعي تتزامن مع التوتر الشديد الذي تشهده المنطقة، وذلك بعد سلسلة التجارب الصاروخية التي قامت بها كوريا الشمالية خلال الأسابيع الماضية.

وكانت بيونغ يانغ أطلقت، بداية الشهر الحالي، صاروخا باليستيا متوسط المدى حلق فوق اليابان قبل أن يسقط في البحر، في حدث غير مسبوق منذ 2017.

ودفع الصاروخ الكوري الشمالي السلطات اليابانية لإطلاق إنذار تحذيري لسكان بعض المناطق، طالبة منهم الاحتماء، كما علقت تحركات القطارات شمالي البلاد مؤقتا.

وتأتي مساعي اليابان لامتلاك الصواريخ الأميركية المتطورة ضمن جهودها لتعزيز سياستها الأمنية طويلة المدى، والتي ستعلن عنها نهاية العام الجاري.

ويصل مدى صاروخ توماهوك الذي يتم إطلاقه من البحر إلى 2500 كيلو متر، ويمكنه التحليق على ارتفاع منخفض نسبيا عن الأرض.