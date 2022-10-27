هجوم بالسيف على مكتب رئيسة وزراء نيوزيلندا والشرطة تعتقل امرأة

ألقت السلطات النيوزيلندية القبض على امرأة، وذلك بعد أن تعرض مكتب رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن لهجوم بسيف اليوم الخميس.

وأشارت الشرطة إلى أن امرأة (57 عاما) اعتقلت على صلة بالحادث الذي وقع في مكتب أرديرن في أوكلاند.

وقال متحدث باسم الشرطة "تساعد المرأة الشرطة حاليا في تحقيقاتنا بالمسألة، ولا نبحث حاليا عن أي شخص آخر".

وقد تحطمت نافذة في مكتب رئيسة الوزراء، في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أن قنبلة دخانية ألقيت أيضا على المبنى.

وعادت الشرطة لتقول إنه لم تسجل إصابات، وإن مكتب أرديرن كان خاليا وقت الهجوم.

يُذكر أن أرديرن موجودة حاليا بالقارة القطبية الجنوبية للاحتفال بمرور 65 عاما على تأسيس قاعدة سكوت (موطن نيوزيلندا في أنتاركتيكا) وأول موسم كامل من أبحاث أنتاركتيكا وحماية البيئة بعد عامين من الاضطراب الذي سببته جائحة كورونا.