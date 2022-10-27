ترامب يعلن مشاركته في مهرجانات انتخابية بـ4 ولايات رئيسية

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس الأربعاء عن قيامه بجولة للمشاركة في 4 مهرجانات انتخابية لدعم مرشحين من الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة التي قد تشهد سيطرة الجمهوريين على الكونغرس.

ويعتزم ترامب -في استخفاف بسلسلة من التحقيقات القضائية ضده- المشاركة بمهرجانات في أوهايو وأيوا وفلوريدا وبنسلفانيا قبل الانتخابات المقررة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لتجديد جميع مقاعد مجلس النواب الـ435 وثلث مقاعد مجلس الشيوخ.

وبينما يُنظر إلى هذه الانتخابات عادة على أنها استفتاء على شعبية ساكن البيت الأبيض والرضا عن سياساته إلا أنها هذه المرة تمثل اختبارا لمستقبل ترامب السياسي الذي يدرس محاولة العودة إلى البيت الأبيض عام 2024.

وتعقد جميع المهرجانات التي يشارك فيها ترامب في ولايات رئيسية.

من جهته، يتناوب الرئيس جو بايدن على عقد لقاءات مع أبناء الطبقة العاملة، إضافة إلى لقاءات أخرى مع مؤيدين أثرياء، لحشد التمويل لحزبه الذي يسعى على الأقل إلى الهيمنة على مجلس الشيوخ.

ورغم أنه لم يعلن صراحة حتى اليوم نيته الترشح للانتخابات المقبلة فإن بايدن أعلن الأسبوع الفائت أنه ينوي الترشح لولاية رئاسية أخرى في العام 2024، لكنه أوضح أنه لم يتخذ قرارا رسميا بذلك حتى الآن.