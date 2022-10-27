روسيا تتوعد أميركا بتهديد غير مسبوق وإسرائيل تكشف عن أسلحة قد تزود بها أوكرانيا

لوحت روسيا بتهديد غير مسبوق ضد الولايات المتحدة الأميركية بشأن الحرب في أوكرانيا، في وقت كشفت فيه إسرائيل عن أسلحة من الممكن أن تزود بها كييف.

وفي تصريح لافت أمس الأربعاء، أعلن قنسطنطين فورونتسوف نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وحظر الانتشار النووي في الخارجية الروسية، أن الأقمار الاصطناعية الأميركية قد تصبح أهدافا مشروعة لضربها إن استخدمت بالنزاع في أوكرانيا.

وأضاف فورونتسوف خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة "نريد أن نركز على منحى خطير للغاية تجلى بوضوح في مسار الأحداث في أوكرانيا، نحن نتحدث عن استخدام الولايات المتحدة وحلفائها لمكونات البنية التحتية المدنية في الفضاء، بما في ذلك التجارية منها في النزاعات المسلحة".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الروسية عن فورونتسوف قوله إن "البنية التحتية شبه المدنية قد تصبح هدفا مشروعا لضربها. ونتيجة لأعمال الغرب، فإن الأنشطة الفضائية السلمية والعمليات الاجتماعية والاقتصادية في العالم، والتي تعتمد عليها رفاهية الناس في المقام الأول في البلدان النامية، معرضة لمخاطر غير مبررة".

Launch of the ballistic missile #Sineva from a submarine from the #Barents Sea during the training of the #Russian strategic forces;#Russia pic.twitter.com/YxeZeHw3b6 — Venkatesh Ragupathi (@venkatesh_Ragu) October 26, 2022

أسلحة إسرائيلية ودعم أسترالي

في سياق متصل، نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ أنه "يمكن لإسرائيل تزويد كييف بأسلحة غير فتاكة، لكن ليس بدفاعات جوية حتى لا تقع بيد الأعداء".

وقبل أيام، قال أندريه فيدوروف نائب وزير الخارجية الروسي السابق إن هناك معلومات أولية لدى موسكو بأن إسرائيل قد تدعم أوكرانيا لا سيما فيما يتعلق بمنظومات التصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة، وهو أمر حساس لروسيا، حسب قوله.

من جانبها، تعتزم أستراليا تدريب قوات أوكرانية لأول مرة كجزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 87 مليون دولار في الحرب ضد روسيا.

وذكرت صحيفة "ذي إيدج" أن أستراليا ستزيد من مساعداتها لأوكرانيا من خلال إرسال 30 ناقلة جند إضافية من طراز "بوشماستر"، إضافة إلى 60 ناقلة جند.

كما ستنشر وحدة يصل قوامها إلى 70 فردا من أفراد قوة الدفاع الأسترالية في المملكة المتحدة في يناير/كانون الثاني المقبل للانضمام إلى عملية "إنترفلكس" متعددة الجنسيات لتدريب الجنود الأوكرانيين.





مناورات روسية وتحذيرات غربية

ميدانيا، أجرت روسيا أمس مناورات لقواتها النووية الإستراتجية أشرف عليها الرئيس فلاديمير بوتين لمحاكاة توجيه ضربة نووية ساحقة ردا على ضربة نووية من العدو.

وجاءت هذه المناورات جاءت وسط سجال كبير بين موسكو من جهة، وكييف والغرب من جهة أخرى، بشأن ما تقول روسيا إنها استعدادات من جانب أوكرانيا لاستعمال قنبلة قذرة ضد الروس.

وبثت وزارة الدفاع الروسية صورا لبعض عمليات التدريب الاستراتيجي تتضمن إطلاق صاروخ سينيفا الباليستي العابر للقارات من غواصة تولا النووية وإطلاق صاروخ يارس العابر للقارات.

وبينما نفى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ صحة هذه المزاعم محذرا روسيا من أي استخدام للسلاح النووي، جدد الكرملين تحذيراته من أن كييف تستعد لعمل وصفه بالإرهابي تستخدم فيه القنبلة القذرة، مشيرا إلى أن موسكو ستواصل تنبيه العالم من أجل منع هذا النشاط غير المسؤول على حد تعبيره.

وبخصوص نشر الفرقة 101 الأميركية في رومانيا، قال المتحدث الروسي إنه كلما اقتربت القوات الأميركية من الحدود الروسية كلما احتاجت روسيا للحفاظ على أمنها بشكل أكبر، وفق قوله.

في المقابل قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هناك تهديدا نوويا روسيا يلوح في الأفق ضد بلاده، مضيفا أن القوات الروسية تستخدم أكثر من 400 مسيّرة إيرانية ضد أهداف مدنية في أوكرانيا.

أسلحة في السوق السوداء الأوكرانية

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن احتمالات الصراع في العالم والمنطقة لا تزال مرتفعة للغاية.

وأشار بوتين خلال مشاركته في اجتماع رؤساء وكالات الأمن والهيئات الأمنية الخاصة لبلدان رابطة الدول المستقلة إلى أن هناك مخاطر من انتشار الأسلحة عبر السوق السوداء الأوكرانية ووقوع منظومات الصواريخ والأسلحة عالية الدقة في أيدي الإرهابيين.

كما لفت إلى أن انتشار المرتزقة الأجانب ذوي الخبرة القتالية يشكل تهديدا لبلدان رابطة الدول المستقلة.

وأكد الرئيس الروسي أن العالم بات يتغير نحو عالم متعدد الأقطاب، وهناك دول تحاول الحفاظ على هيمنتها بمختلف الأساليب بما فيها التخريبية، كما حدث مع خطوط أنابيب السيل الشمالي، حسب قوله.