روسيا تتوعد أميركا بتهديد غير مسبوق وإسرائيل تكشف عن أسلحة قد تزود بها أوكرانيا

لوحت روسيا بتهديد غير مسبوق ضد الولايات المتحدة الأميركية بشأن الحرب في أوكرانيا، في وقت كشفت فيه إسرائيل عن أسلحة من الممكن أن تزود بها كييف.

وفي تصريح لافت أمس الأربعاء، أعلن قنسطنطين فورونتسوف نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وحظر الانتشار النووي في الخارجية الروسية، أن الأقمار الاصطناعية الأميركية قد تصبح أهدافا مشروعة لضربها إن استخدمت بالنزاع في أوكرانيا.

وأضاف فورونتسوف خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة "نريد أن نركز على منحى خطير للغاية تجلى بوضوح في مسار الأحداث في أوكرانيا، نحن نتحدث عن استخدام الولايات المتحدة وحلفائها لمكونات البنية التحتية المدنية في الفضاء، بما في ذلك التجارية منها في النزاعات المسلحة".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الروسية عن فورونتسوف قوله إن "البنية التحتية شبه المدنية قد تصبح هدفا مشروعا لضربها. ونتيجة لأعمال الغرب، فإن الأنشطة الفضائية السلمية والعمليات الاجتماعية والاقتصادية في العالم، والتي تعتمد عليها رفاهية الناس في المقام الأول في البلدان النامية، معرضة لمخاطر غير مبررة".

Launch of the ballistic missile #Sineva from a submarine from the #Barents Sea during the training of the #Russian strategic forces;#Russia pic.twitter.com/YxeZeHw3b6

— Venkatesh Ragupathi (@venkatesh_Ragu) October 26, 2022