تل أبيب: القوات الإسرائيلية شاركت في إنزال مظلي بالبحرين

قال الجيش الإسرائيلي إن قوة من المظليين في صفوفه شاركت أمس الأربعاء في إنزال جوي بالبحرين، وبمشاركة القوات البحرينية والإماراتية والأميركية، وجاء الإنزال بمناسبة مرور عامين على إبرام اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والبحرين والإمارات.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي -في تغريدة على تويتر- "أقيم استعراض تاريخي للمظليين بمشاركة نحو 40 مظليًّا من 4 دول مختلفة، هي: البحرين والإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل".

وذكر موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي -نقلا عن مصادر مطلعة- أن جنودا من وحدات المظليين من الجيوش الإسرائيلي والبحريني والإماراتي والأميركي قاموا بهبوط مظلي مشترك في البحرين بمناسبة مرور عامين على اتفاقيات التطبيع، التي تسمى "اتفاقيات أبراهام".

وأضاف موقع "والا" أن فكرة الإنزال الجوي اقترحها سفير إسرائيل في البحرين إيتان نائي، والسفير الأميركي في المملكة ستيفن بوندي.

وتشارك الصناعات الجوية الإسرائيلية لأول مرة في معرض عسكري جوي تستضيفه البحرين، وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن إسرائيل ستعرض جانبا كبيرا من إنتاجها العسكري الذي يعكس الواجهة التكنولوجيا، ومنها ما يتعلق أيضا بالملاحة الجوية المدنية، إلى جانب رادارات حديثة، ومنظومات للدفاع الجوي، وأجهزة دفاع عبر المسيرات.

ووقّعت البحرين والإمارات -في سبتمبر/أيلول 2020- اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بوساطة إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.