تصدر الملياردير الأميركي إيلون ماسك المنصات الأميركية بعد ظهوره في مكاتب تويتر لأول مرة، وذلك تمهيدًا لإنهاء صفقة انتقال المنصة إليه بشكل كامل.

وشارك ماسك -عبر حسابه على تويتر- مقطع فيديو لدخوله الأول للشركة، حيث ظهر حاملًا حوض غسيل، في مشهد لاقى رواجًا واسعًا وحقق أكثر من 23 مليون مشاهدة.

كما غيّر ماسك صفته التعريفية في حسابه على المنصة إلى رئيس تويتر، كما غيّر موقعه إلى "مقر تويتر" (twitter HQ)، وهو ما يؤكد أن إنهاء الصفقة لصالحه بات وشيكًا، واقترب إعلانه رئيسًا فعليًا للمنصة بعد شهور من الجدل.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

وعلق ماسك بأنه قابل كثيرا من موظفي تويتر خلال زيارته. وتشير الأخبار إلى احتمالية إنهاء الصفقة بشكل كامل غدًا الجمعة، وذلك في إطار المهلة التي حددتها المحكمة لإنهاء الصفقة.

Meeting a lot of cool people at Twitter today!

وحظي الفيديو الذي نشره ماسك بسخرية واسعة عبر المنصات، حيث تساءل كثيرون عن دلالة هذا الحوض التي دفعت ماسك لحمله عند دخوله الأول لمقر الشركة.

وبرزت تساؤلات كثيرة عبر المنصات عن مستقبل المنصة بعد سيطرة ماسك، وتحديدا موظفي تويتر الذين أشارت بعض الأخبار إلى نية ماسك تقليص أعدادهم بشكل كبير.

Musk is going to get bored in a month and ignore Twitter the same way he does all of his other projects.

وعلق الكاتب جلين جرينوالد -في تغريدة له عبر حسابه- ساخرًا "لا يمكنني حساب المبلغ الذي قد أدفعه لقراءة محادثة سلاك لموظفي تويتر اليوم".

I can't even calculate how much money I'd pay to read the Slack chat of Twitter employees today.

Definitely would pay extra to read the thoughts of "Content Moderators." https://t.co/ZqWG0fjQND

— Glenn Greenwald (@ggreenwald) October 26, 2022