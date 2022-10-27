عرض أوكرانيون متعلقات تعود للجيش الروسي للبيع على موقع "إيباي" (Ebay) للتسوق الإلكتروني.

وبحسب المعلومات المرفقة مع المعروضات، فإنها من مخلفات تركها جنود روس شاركوا في الحرب الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر، وعرض معظمها تحت عنوان "مخلفات حرب أوكرانيا 2022".

وتضمنت المعروضات سترات واقية ضد الرصاص وبطاقات تعريفية وأوسمة كان يرتديها جنود في الجيش الروسي.

وأدرجت المعروضات على "إيباي" بأسعار مرتفعة، ووصل أدنى سعر في أغلب المعروضات إلى 200 دولار.