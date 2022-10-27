ألمانيا تعلن نجاحها لأول مرة في إصابة طائرة مسيرة باستخدام الليزر

أصاب الجيش الألماني للمرة الأولى طائرة مسيرة باستخدام سلاح ليزر مثبت على متن الفرقاطة "سكسونيا".

ووفق ما أعلنته وكالة الأنباء الألمانية، فإنه بعد تقييمات واسعة النطاق، جاء اليوم الخميس تقييم شركتي التسليح المشاركتين بتطوير السلاح "إم بي دي إيه" و"راينميتال" لاختبار في أغسطس/آب الماضي في بحر البلطيق، قبالة منطقة التدريب العسكرية "بوتلوز" على أنه ناجح.

وقالت الشركتان "إنها خطوة كبيرة نحو تطوير أسلحة ليزر جاهزة للاستخدام".

وأضافتا أن وجود نظام أسلحة مستقبلي يستخدم ليزر عالي الطاقة لأجل البحرية يتناسب بصفة خاصة مع التصدي للطائرات المسيرة، أو أسراب منها، وللقوارب السريعة التي تهاجم من مدى قريب.

وخلال السنوات الماضية، برز دور الطائرات المسيرة كسلاح فعال في الحروب والصراعات بمناطق مختلفة من العالم، وآخرها الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ أكثر من 8 أشهر.