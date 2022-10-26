15 قتيلا و19 جريحا في هجوم على ضريح بمدينة شيراز الإيرانية وتنظيم الدولة يتبنى العملية

أعلنت السلطات في محافظة فارس ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح على إحدى العتبات الدينية في مدينة شيراز (جنوبي البلاد) إلى 15، فيما بلغ عدد المصابين 19، وقد تبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم.

وأوضح المساعد الأمني والسياسي لحاكم محافظة فارس جنوبي إيران إسماعيل محبي بور في تصريح للتلفزيون الإيراني، أنه ألقي القبض على المهاجم بعد إصابته بجروح إثر تصدي القوات الأمنية له أثناء الهجوم، مؤكدا أن التحقيق معه سيبدأ بعد تحسّن حالته الصحية.

لكن رئيس القضاء في محافظة فارس قال إن الهجوم على الضريح كان من قبل شخص واحد، وألقي القبض عليه ويخضع للتحقيق حاليا.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت بأن منفذي الهجوم كانوا 3 أشخاص ألقي القبض على اثنين منهم.

وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، قال مكتب حاكم محافظة شيراز إن منفذ الهجوم على المزار الديني بحريني الجنسية ويبلغ من العمر 30 عاما، مضيفا أنه أصيب بجروح إثر تصدي قوات الأمن له، وسيتم التحقيق معه بعد تحسن وضعه الصحي.

جماعات إرهابية

وفي وقت سابق، نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن مصدر أمني قوله إن المهاجمين ينتمون إلى ما وصفتهم "بالجماعات الإرهابية التكفيرية"، وإن المجموعة استغلت الوضع الأمني الأخير في إيران للقيام بالعملية.

وأشارت وكالة "نورنيوز" -المقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني- إلى أن المهاجمين يحملون جنسيات غير إيرانية.

من جهتها، قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة على حسابها في تليغرام إن "مقاتلا من الدولة الإسلامية" نفذ الهجوم مستهدفا "عددا من عناصر الشرطة الإيرانية وحراس المرقد (…) ثم تجمعات الشيعة داخل المرقد (…)، ما أسفر عن مقتل نحو 20 وإصابة عشرات آخرين".

احتجاجات متواصلة

من جهة ثانية، شهدت مناطق عدة في العاصمة طهران الأربعاء تجمعات احتجاجية بمناسبة مرور 40 يوما على وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) أثناء احتجازها في مركز أمني بطهران بحجة ارتدائها لباسا غير محتشم.

وردد المحتجون شعارات تنادي بحرية المرأة وأخرى مناوئة للحكومة.

كما تجمع عدد من المحتجين أمام المراكز التجارية الكبرى وسط العاصمة ورفعوا شعارات تطالب بإغلاق هذه المحلات، وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وشهدت مدينتا مشهد وشيراز تجمعات احتجاجية مماثلة، رفع فيها المحتجون شعارات ضد المسؤولين والحرس الثوري.

كما أفادت وكالة أنباء "إسنا" الرسمية بوقوع اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن خلال مظاهرات بمناسبة مرور 40 يوما على وفاة أميني في مدينة سقز بمحافظة كردستان (غربي البلاد).

وقالت الوكالة إن نحو 10 آلاف شخص شاركوا في الاحتجاجات، وإن سلطات المدينة قطعت الإنترنت بسبب ما وصفتها بالأجواء الأمنية المتوترة في المدينة.