الأردن.. استقالة الوزراء تمهيدا لتعديل خامس في حكومة الخصاونة

قدم وزراء الحكومة الأردنية استقالاتهم إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة؛ تمهيدا لإجراء خامس تعديل في حكومته.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) في خبر مقتضب "وضع الوزراء استقالاتهم بتصرُّف رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال جلسة الحكومة مساء اليوم الأربعاء؛ تمهيدا لإجراء تعديل وزاري".

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أجرى الخصاونة التعديل الرابع على حكومته وشمل 9 وزارات.

وخلال التعديلات الأربعة في تشكيلة الحكومة، احتفظ وزراء المالية والخارجية والأوقاف والتنمية الاجتماعية والشباب والاقتصاد الرقمي والإدارة المحلية بحقائبهم.

وتعاقب 3 وزراء على كل من وزارات الثقافة والعمل والإعلام والداخلية والدولة للشؤون القانونية، ووزيران لكل من النقل، والصحة، والمياه والزراعة، والعدل، والصناعة والطاقة.

وألغيت في التعديلات وزارات الدولة للشؤون الاقتصادية، والدولة لمتابعة التنسيق الحكومي، والدولة لتطوير الأداء المؤسسي.

ويعد الخصاونة -الذي تم تكليفه بالمنصب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2020- رئيس الوزراء 13 في عهد الملك عبد الله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية عام 1999.