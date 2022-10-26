كانت في مهمة أمنية.. جيش الاحتلال يعلن سقوط إحدى مسيراته شمالي الضفة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء سقوط طائرة مسيرة تابعة له كانت في مهمة أمنية شمالي الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال في تغريدة على تويتر "سقطت مسيرة من نوع سكاي رايدر (راكب السماء) في وقت سابق اليوم بسبب عطل فني، خلال نشاط روتيني في منطقة شمالي الضفة الغربية".

وأضاف أنه "لا يوجد خوف من تسريب المعلومات"، مشيرا إلى أنه "سيتم التحقيق في الحادث". وتداولت وسائل تواصل اجتماعي فلسطينية أنباء مفادها أن المسيرة سقطت في منطقة نابلس.

وخلال الأشهر الماضية، شهدت الضفة الغربية العديد من الحوادث المشابهة، حيث أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الأسبوع الماضي سقوط طائرة مسيرة قرب مدينة الخليل، وسقطت أخرى قبل أيام في مدينة نابلس، وشهد الشهر الماضي حوادث مماثلة، حديث سقطت مسيرة للاحتلال في مدينة قلقيلية.

ويأتي سقوط المسيرات في وقت أكد فيه الجيش الإسرائيلي أنه سيستخدم الطائرات المسيرة الهجومية في الضفة الغربية خلال عملية "كاسر الأمواج" التي يشنها منذ مارس/آذار الماضي.

وقام قادة الجيش في الضفة بالتدرب على تشغيل الطائرات المسيرة، وسيقومون بتفعيلها في حال تنفيذ الاعتقالات التي تبدو صعبة على قوات الاحتلال، حيث سيتم قصف المواقع بواسطة الطائرات المسيرة أو إطلاق قنابل الغاز المدمع لقمع الاحتجاجات والمواجهات.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد كثف من عمليات التصوير الجوي للبلدات والمدن الفلسطينية، بهدف جمع المعلومات مع تصاعد حدة المواجهات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.