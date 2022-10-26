أكار والدبيبة يوقعان اتفاقا لرفع كفاءة الطيران الحربي في ليبيا

وقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اتفاقيتين جديدتين للتعاون العسكري بناء على اتفاقية سابقة بين البلدين عام 2019.

وقالت حكومة الوحدة الليبية، في بيان أمس الثلاثاء، إن الاتفاقية الأولى التي وُقّعت في إسطنبول تنص على رفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في ليبيا بالاستعانة بالخبرات التركية في هذا المجال.

أما الاتفاقية الثانية، حسب البيان الليبي، فتضمنت "بروتوكولات تنفيذية للاتفاقية الأمنية الموقعة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عام 2019".

كما بحث وزير الدفاع التركي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بصفته وزيرا للدفاع، قضايا دفاعية وأمنية، في مقدمتها التعاون في مجالي التدريب العسكري والصناعات الدفاعية، وفق ما أفادت وكالة الأناضول.

وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء بين الطرفين جاء في إسطنبول على هامش معرض الصناعات الدفاعية والطيران.

وأكد أكار في اللقاء أن "هدف تركيا يتمثل في الإسهام في تشكيل ليبيا التي تعيش بسلام واستقرار وتضمن وحدة ترابها ووحدتها السياسية".

وشدد على إصرار تركيا على مواصلة أنشطة التدريب والمساعدة والاستشارات العسكرية لدعم الليبيين، مبينًا أن تركيا "ليست قوة أجنبية في ليبيا".

وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان التركية يشار غولر وقائد القوات الجوية أتيلا غولان.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقّعت تركيا مع حكومة الوفاق الليبية السابقة مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري.

وتأتي الاتفاقيتان بعد 3 أسابيع من توقيع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اتفاقًا في طرابلس يسمح بالتنقيب عن النفط والغاز في مياه البحر المتوسط الليبية.

وقد بُني ذلك أيضًا على اتفاق 2019 الذي رسم الحدود البحرية المشتركة بين البلدين، لكنه أثار غضبًا في اليونان وقبرص، كما رفضت الاتفاق إدارة منافسة في شرق البلاد وكذلك مصر المجاورة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، عانت ليبيا من الانقسامات والصراع السياسي، إذ تتنافس فيها حكومتان على السلطة؛ واحدة مقرها طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، والأخرى بقيادة فتحي باشاغا عينها مجلس النواب في مارس/آذار الماضي ويدعمها اللواء المتقاعد خليفة حفتر.