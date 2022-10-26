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شاهد.. غواصة روسية تطلق صاروخ "سينيفا" العابر للقارات خلال تدريبات الردع النووي

الغواصة النووية "تولا" أطلقت صاروخ "سينيفا" من بحر بارنتس (رويترز نقلا عن وزارة الدفاع الروسية)
26/10/2022

بثت وسائل إعلام روسية رسمية اليوم الأربعاء مشاهد عدة من تدريبات قوات الردع النووي الإستراتيجي، التي جرت تحت إشراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتضمنت إطلاق صاروخ باليستي من غواصة نووية.

وقال الإعلام الروسي إن المقاطع -التي وزعتها وزارة الدفاع الروسية- تظهر إطلاق صاروخ "سينيفا" الباليستي العابر للقارات من الغواصة النووية "تولا" في بحر بارنتس.

وقال الكرملين إن الصواريخ التي أطلقت خلال التدريبات أصابت أهدافها، وأشار إلى أن قاذفات إستراتيجية شاركت في التدريبات.

 

وأشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنفسه على تدريبات قوات الردع النووي الإستراتيجي البرية والبحرية والجوية، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي.

وذكرت الوكالة أن التدريبات شهدت أيضا إطلاق صواريخ باليستية عبر منظومة يارس، وصواريخ مجنحة.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الروسية