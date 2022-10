شاهد.. غواصة روسية تطلق صاروخ "سينيفا" العابر للقارات خلال تدريبات الردع النووي

بثت وسائل إعلام روسية رسمية اليوم الأربعاء مشاهد عدة من تدريبات قوات الردع النووي الإستراتيجي، التي جرت تحت إشراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتضمنت إطلاق صاروخ باليستي من غواصة نووية.

وقال الإعلام الروسي إن المقاطع -التي وزعتها وزارة الدفاع الروسية- تظهر إطلاق صاروخ "سينيفا" الباليستي العابر للقارات من الغواصة النووية "تولا" في بحر بارنتس.

وقال الكرملين إن الصواريخ التي أطلقت خلال التدريبات أصابت أهدافها، وأشار إلى أن قاذفات إستراتيجية شاركت في التدريبات.

Launch of the ballistic missile #Sineva from a submarine from the #Barents Sea during the training of the #Russian strategic forces;#Russia pic.twitter.com/YxeZeHw3b6

