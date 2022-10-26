محامي مبارك.. مسيرة فريد الديب تتصدر المنصات بعد وفاته

لا يزال وسم "فريد الديب" يتصدر أبرز اهتمامات المصريين على منصة تويتر، فالمحامي المصري الذي توفي أمس الثلاثاء لطالما أثار الجدل بترافعه أمام المحاكم عن متهمين مثيرين للجدل، لعل أبرزهم الرئيس الراحل حسني مبارك.

وتوفي الديب عن عمر ناهز 79 عاما متأثرا بإصابته بسرطان الدم بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأسابيع الأخيرة ونقل على إثرها للمستشفى.

وفاة المحامي #فريد_الديب بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عامًا pic.twitter.com/kjFOZF3Yud — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 25, 2022

وتصدر خبر وفاة الديب منصات التواصل ومحركات البحث في مصر، فالمحامي نال شهرة واسعة حين تولى الدفاع في العديد من القضايا الشائكة خلال مسيرته في مهنة المحاماة التي تجاوزت 50 عاما والتي بدأت عام 1971.

وخاض فريد الديب، معارك قضائية عديدة أدت إلى شهرته الإعلامية الواسعة من بينها الدفاع عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وأسرته عقب ثورة يناير 2011 التي أسقطته، كما اشتهر بدفاعه عن قضايا الإسرائيليين الذين اتهموا بالجاسوسية في مصر، ومنها قضية "عزام عزام" عام 1997.

كما تولّى فريد الديب الدفاع كذلك في قضايا العديد من الفنانين والفنانات ورجال أعمال، من ذلك دفاعه عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل الفنانة سوزان تميم.

وعلّق علاء مبارك، نجل حسني مبارك، على حسابه في "تويتر" على نبأ الوفاة قائلا "لا ننسى وقفة الرجل مع الأسرة في وقتٍ انسحب فيه الآخرون، رحمه الله". ونشر مع التعليق صورة للديب مع والده الراحل.

إنا لله وإنا إليه راجعون ؛ نتقدم بخالص العزاء و المواساة في وفاة الأستاذ فريد الديب سائلين المولى عز وجل أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته ومغفرته و أن يلهم أهله الصبر والسلوان ؛لا ننسى وقفه الرجل مع الأسرة في وقتٍ انسحب فية الاخرون ، ربنا يرحمه . pic.twitter.com/nkhtQ6mmAv — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) October 25, 2022

واتسمت مسيرة الديب بدفاعه عن متهمين بقضايا اعتبرها مدونون شائكة ومثيرة للجدل، إلا أنه ظهر غير مهتم بالآراء الشعبية والانتقادات الموجهة إليه كل مرة.

وبرز اسم المحامي المخضرم خلال الشهور الأخيرة بدفاعه عن قاتل الطالبة نيرة أشرف والمعروفة بـ"فتاة المنصورة" بعد طعنه على الحكم الصادر بإعدام المتهم محمد عادل شنقًا بقضية هزت الرأي العام المصري آنذاك.

وفاة المحامي المصري فريد الديب، المحامي الذي دافع عن الجاسوس الإسرائيلي "عزام عزام" الذي تجسس على مصر لصالح إسرائيل، ومحامي حسني مبارك، ومحامي قاتـ ـل الطالبة نيرة أشرف! تاريخ مشرف جدًا!!! — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) October 25, 2022

تباين وانتقادات

وتباينت ردود الأفعال بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي على وفاة الديب بين انتقادات طالت مسيرته "المثيرة للجدل" بدفاعه عن مرتكبي جرائم قتل، بينما احتفى آخرون بسنوات عمله بمهنة المحاماة ليصبح من أشهر المحامين المصريين إن لم يكن أشهرهم بظهوره في العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام.

وعلّق أحد المغردين عبر تويتر: "له ما له وعليه ما عليه، متخيل تكون آخر أعمالك الدفاع عن قاتل بنت في الشارع أمام كل الناس بدم بارد"، في إشارة إلى دفاعه عن قاتل نيرة أشرف.

فيما اتجه آخرون إلى إعادة المقولة الشهيرة "له ما له وعليه ما عليه" والتي تصدرت المنصات المصرية بعد وفاة الرئيس الراحل مبارك والذي دافع الديب عنه طيلة سنوات ما بعد ثورة يناير.

وقال الناشط الحقوقي المصري حسام بهجت إنه لم يوافق طوال عمره على انتقاد الراحل فريد الديب، لأنه يدافع عن أناس مكروهين أو حتى مذنبين، لأن الحق في الدفاع ركن أساسي في منظومة العدالة، مشيرا إلى أن مشكلته الأساسية مع المحامي المصري هو حصوله على مبالغ مالية "مهولة" وخسارته لكل القضايا.

وقال حساب آخر على الفيسبوك: شئنا أم أبينا هو قامة قانونية وتاريخ مشرف لمن لا يعلم، فقد كان ضمن القضاة المبجلين الذين خرجوا في مذبحة القضاة الوصمة في تاريخ مصر وهذه الحقبة التاريخية المخجلة.

فيما علق الكاتب الشاب عزت صبري على وفاته قائلًا، إن فريد الديب مات وسيذهب لقاض غير متواطئ، قاض على علم بكل شيء وسيحاسبه بميزان من ذهب (..).

من جهته، غرّد الصحفي الرياضي مصطفى الديب قائلا "اتفقت أو اختلفت معه يبقى فريد الديب علامة من علامات المحاماة في مصر وسيظل جزءا أصيلا في سجلات تاريخها بما له وما عليه فمن ينسى براعته في قضية القرن ومن ينسى مداخلاته على الشاشة وكلمات مرافعته تلك التي ستظل عالقة".

البقاء لله في وفاة المحامي الكبير #فريد_الديب .. اتفقت أو اختلفت معه يبقى فريد الديب علامة من علامات المحاماة في مصر وسيظل جزءا أصيلا في سجلات تاريخها بما له وما عليه فمن ينسى براعته في قضية القرن ومن ينسى مداخلاته على الشاشة وكلمات مرافعاته تلك التي ستظل عالقة .. أماااال يا بيه pic.twitter.com/HaY1Mh3W8Y — مصطفى الديب (@EldibMostafa) October 25, 2022

وعصر أمس الثلاثاء، تمّ تشييع جنازة الديب بحضور جمال مبارك، النجل الأصغر للرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وعشرات المحامين والشخصيات العامة.

وقد انتشرت مقاطع فيديو للجنازة تظهر التفاف الناس حول جمال مبارك، وسط هتافات وترحيب به.

يشار إلى أن صحفا ومواقع إلكترونية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مقاطع مصوّرة وصورا من الجنازة، فيما أعاد آخرون نشر صور قديمة للمحامي الراحل.