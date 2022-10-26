وزير الخارجية الإيراني يتسلم رسالة من نظيره القطري

تسلم وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان رسالة خطية من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، تتصل بآخر التطورات في المنطقة والجهود المستمرة لتقريب وجهات النظر بين إيران والدول الغربية.

وأوضحت الخارجية القطرية أن الرسالة تضمنت أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها.

وقالت الخارجية، في تغريدة على تويتر، إن الرسالة سلمها محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية خلال اجتماعه اليوم في طهران مع وزير الخارجية الإيراني.

رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ لوزير الخارجية الإيراني#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/txpvBGM00X — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) October 26, 2022

وقد التقى الخليفي، كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري وبحث الطرفان آخر التطورات بالمنطقة والعلاقات الثنائية بين الدوحة وطهران.

وأكد باقري أن سياسة الحكومة الإيرانية هي تعزيز العلاقة بين الدولتين.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مساعد وزير الخارجية القطري تأكيده رغبة قطر في التعاون بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات الثنائية.