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وزير الخارجية الإيراني يتسلم رسالة من نظيره القطري

تسلم سعادة الدكتور أمير حسين عبد اللهيان وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رسالة خطية من سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تتصل بآخر التطورات في المنطقة والجهود المستمرة لتقريب وجهات النظر بين إيران والدول الغربية وبالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة، سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، خلال اجتماعه اليوم في طهران مع سعادة وزير الخارجية الإيراني. المصدر: موقع وزارة الخارجية القطرية
مساعد وزير الخارجية القطري (يسار) خلال اجتماعه اليوم في طهران مع عبد اللهيان (وزارة الخارجية القطرية)
26/10/2022

تسلم وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان رسالة خطية من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، تتصل بآخر التطورات في المنطقة والجهود المستمرة لتقريب وجهات النظر بين إيران والدول الغربية.

وأوضحت الخارجية القطرية أن الرسالة تضمنت أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها.

وقالت الخارجية، في تغريدة على تويتر، إن الرسالة سلمها محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية خلال اجتماعه اليوم في طهران مع وزير الخارجية الإيراني.

وقد التقى الخليفي، كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري وبحث الطرفان آخر التطورات بالمنطقة والعلاقات الثنائية بين الدوحة وطهران.

وأكد باقري أن سياسة الحكومة الإيرانية هي تعزيز العلاقة بين الدولتين.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مساعد وزير الخارجية القطري تأكيده رغبة قطر في التعاون بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات الثنائية.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)