أعلنت السلطات القائمة في بوركينا فاسو أنها أطلقت هذا الأسبوع حملة لتجنيد 50 ألف متطوع لمساعدة الجيش في القتال ضد حركات مسلحة تقود تمردا منذ عام 2015 في هذه الدولة الأفريقية الحبيسة التي تعد من أفقر دول العالم.

وشهدت بوركينا فاسو انقلابين عسكريين منذ بداية العام، وكلما تسلم زعيم جديد السلطة يتهم الذي سبقه بالفشل في وضع حد للعنف وما يسمونه "التمرد الجهادي".

وأعلن إبراهيم تراوري الذي تولى السلطة أواخر الشهر الماضي تعيين حكومة انتقالية جديدة مساء الثلاثاء.

وقبيل إعلان تعيين المقدم بوكاري زونغرانا وزيرا للإدارة الإقليمية، كان زونغرانا قد أعلن أنه سيتم تجنيد مزيد من المدنيين للمساعدة في صد هجمات المسلحين.

وقال زونغرانا "تم البدء بتجنيد 35 ألف متطوع للدفاع عن الوطن" من مناطق مختلفة، مشيرا إلى أن مهمتهم ستكون حماية السكان ومناطقهم إلى جانب القوات الأمنية.

وكانت السلطات قد أعلنت الاثنين بشكل منفصل تشكيل قوة من 15 ألف متطوع آخرين "يمكن نشرهم في جميع أنحاء التراب الوطني".

وما يسمى بقوات "المتطوعين من أجل الدفاع عن الوطن" كيان موجود بشكل قانوني منذ عام 2020، ويتلقى المجندون تدريبا لمدة أسبوعين قبل تسليمهم الأسلحة والعتاد.

وحسب أرقام رسمية، فإن أكثر من 40% من مساحة البلاد خارجة عن سيطرة الدولة.

وأصبحت هذه الدولة الواقعة غرب أفريقيا والمحمية الفرنسية السابقة بؤرة لأعمال عنف نفذتها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، بدأت في مالي المجاورة عام 2012، وامتدت إلى دول أخرى جنوب الصحراء الكبرى.