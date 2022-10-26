بوتين يعلن موقفه من تهنئة رئيس الوزراء البريطاني الجديد

أعلن الكرملين اليوم الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يهنئ رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك لأن بريطانيا دولة "غير صديقة".

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن "بريطانيا جزء من دول تصنف في فئة غير صديقة، وبالتالي لم يتم تقديم التهاني".

يذكر أن بريطانيا إحدى أبرز الدول الداعمة لأوكرانيا في مواجهة روسيا التي تخوض حربا ضد كييف منذ فبراير/شباط الماضي.

وتعهد سوناك عقب تعيينه رسميا أمس الثلاثاء رئيسا للحكومة من قبل الملك تشارلز الثالث بإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية العميقة، وإعادة بناء الثقة في النظام السياسي، كما تعهد باستمرار تقديم الدعم لأوكرانيا.