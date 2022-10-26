أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن توجيهات جديدة توحي باستمرار الحرب في أوكرانيا لفترة أطول، في وقت أبلغت فيه موسكو واشنطن بأنها تستعد لإجراء مناورات ستشمل إطلاق صواريخ ذات قدرات نووية.

وخلال حديثه في الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الجديد لإدارة عمل الحكومة في الداخل، أمس الثلاثاء، قال بوتين إنه من غير الممكن الاستغناء عن التنسيق داخل الهياكل الحكومية والأقاليم.

ووجه بوتين باستمرار عمل المجلس التنسيقي لتلبية احتياجات "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، ودعا لتحديد مهام المجلس وإعداد مسودة بالاحتياجات اللازمة لرفد العملية العسكرية هناك.

وقال إن "العمل بهذه الصيغة، التي نجتمع الآن على أساسها مستمر منذ أسبوع. وهذه فترة قصيرة عموما، وبالطبع قد لا تكون مسودة مهام مجلس التنسيق جاهزة بعد لأسباب موضوعية، وأهيب بكم إعدادها في أقرب وقت ممكن".

وأصدر الرئيس بوتين مؤخرا مرسوما يقضي بتأسيس مجلس تنسيقي تابع للحكومة يعنى بتلبية احتياجات الجيش الروسي خلال عملياته في أوكرانيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إن على موسكو تأمين جميع الاحتياجات للجنود الروس وإشراك المؤسسات الخاصة في هذا الشأن.

معلومات مقلقة عن "قنبلة قذرة"

في سياق متصل، قالت موسكو في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي إن وزارة الدفاع الروسية تلقت معلومات مقلقة حول خطط نظام كييف لارتكاب استفزاز بتفجير "قنبلة قذرة" لاتهام روسيا باستخدام سلاح نووي تكتيكي.

وأضافت الرسالة أن الخطوة قد تتم بدعم من دول غربية، ووفق الرسالة الروسية فإن المعلومات تشير إلى أن المعهد الأوكراني للبحوث النووية ومحطة فوستوشني للتعدين "تلقيا أمرا مباشرا من نظام (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي لتطوير القنبلة القذرة وأن الأعمال قد وصلت إلى مراحلها النهائية".





واتهمت موسكو في الرسالة "نظام كييف بالسعي إلى ترهيب السكان وزيادة تدفق اللاجئين ومن ثم اتهام الاتحاد الروسي بالإرهاب النووي"، وفق الرسالة.

كما حملت السلطات في كييف وداعميها الغربيين المسؤولية الكاملة عن جميع عواقب استخدام قنبلة قذرة. وحثت الرسالة الروسية إلى مجلس الأمن الدولَ الغربية على ممارسة نفوذها على نظام كييف للتخلي عن مخططاته التي وصفتها بالخطيرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

مناورات روسية.. بأسلحة نووية

في المقابل، أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بات رايدر بأن روسيا أبلغت الولايات المتحدة أنها ستجري مناورات "غروم"، معتبرا أن هذه المناورات روتينية.

ولم يقدم المتحدث باسم البنتاغون أي تفاصيل إضافية بشأن المناورات التي يتوقع أن تشمل إطلاق صواريخ باليستية ذات قدرات نووية واكتفى بالقول إن واشنطن ستواصل مراقبة الوضع.

بدوره، قال الرئيس الأميركي جو بايدن ردا على سؤال بشأن إمكانية اختلاق موسكو ذرائع لاستخدام سلاح نووي، قال إن روسيا سترتكب خطأ فادحا إذا لجأت إلى سلاح نووي تكتيكي.

في المقابل، وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف رد فعل الولايات المتحدة على احتمال استخدام أوكرانيا قنبلة قذرة بغير المقبول.

وقال بيسكوف، في الإحاطة الإعلامية اليومية للكرملين، إن روسيا لا تعارض إشراك الولايات المتحدة وبابا الفاتيكان في محادثات للتسوية في أوكرانيا، وأضاف أن هناك مسارا في كييف يعرقل هذه المفاوضات، مستبعدا قيام تركيا بخفض سعر الغاز الروسي.

مباحثات أميركية أوروبية

في شأن متصل، نقلت رويترز عن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن بحث هاتفيا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التزام الجانبين بمواصلة دعم أوكرانيا في الحرب التي تخوضها ضد روسيا.

كما بحث بايدن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك قضايا عدة أبرزها حرب روسيا على أوكرانيا، حيث قال المتحدث باسم سوناك إن الجانبين بحثا الدور القيادي الذي تلعبه لندن وواشنطن في دعم الشعب الأوكراني، وضمان فشل بوتين في الحرب على أوكرانيا.

وأضاف أن سوناك وبايدن ناقشا التعاون بين بلديهما، على الصعيدين الثنائي وفي مناطق مثل المحيطين الهندي والهادئ ومواجهة ما وصفه المتحدث بالنفوذ الخبيث للصين.





وقالت الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن بحث في اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ استمرار وحدة الحلفاء ودعمهم لأوكرانيا في مواجهة ما سماه العدوان الروسي.

كما ناقش بلينكن مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، الاحتياجات الإنسانية الملحة الناجمة عن حرب روسيا على أوكرانيا، بما في ذلك الحاجة إلى تجديد مبادرة حبوب البحر الأسود.

كما تناول الجانبان أزمتيْ أفغانستان وإثيوبيا، فضلاً عن الحاجة الحيوية لمنع المجاعة المميتة في الصومال وفق نص البيان.

تطورات ميدانية

ميدانيا، تدور معارك وُصفت بالشرسة في محيط مدينة باخموت بمنطقة دونيتسك في إقليم دونباس (شرق)، وذلك بالتوازي مع المعارك في منطقة خيرسون (جنوب).

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن قصفا روسيا عنيفا استهدف أمس الثلاثاء مدينة باخموت الصغيرة، والتي يسعى الروس منذ أسابيع لاقتحامها، ووصفت المعارك الدائرة في محيط المدينة بالشرسة.





وتعدّ مدينة باخموت القاعدة اللوجستية للمعارك في المنطقة المحيطة بها في شرق أوكرانيا، وقد جعلها ذلك هدفا دائما للقوات الروسية. وتدور منذ أسابيع المعارك على بعد نحو 30 كيلومترا من مركز المدينة.

ونقلت الوكالة عن جندي أوكراني أن قوات بلاده حققت مكاسب في المنطقة خلال قتال جرى مساء الاثنين.

وعلى وقع المعارك المستمرة على تخوم خيرسون ولوغانسك وباخموت، قال كيريل ستريموسوف نائب رئيس الإدارة الإقليمية الموالية لروسيا في خيرسون إن خطوط الدفاع الروسية في المقاطعة لم تتغير، وإن الجبهة قوية ومستقرة.

وأضاف ستريموسوف أن الانتصارات فيما سماها بالمنطقة الرمادية انتهت، في إشارة منه للتقدم الذي كانت أعلنته القوات الأوكرانية في خيرسون خلال الأسابيع الماضية.