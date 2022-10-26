مناورات روسيا تحاكي ردا "ساحقا" على هجوم نووي والجيش الأوكراني يتأهب لمعركة خيرسون

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن احتمالات الصراع في العالم والمنطقة لا تزال مرتفعة جدا، وذلك بعدما أشرف بنفسه على تدريبات نووية. وفي المقابل، تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تهديد نووي روسي يلوح في الأفق، بحسب تعبيره.

وقال بوتين -في كلمة ألقاها خلال اجتماع رؤساء وكالات الأمن في "رابطة الدول المستقلة"، التي تضم جمهوريات سوفياتية سابقة- إن العالم يتغير نحو عالم متعدد الأقطاب، لكن هناك دولا تحاول الحفاظ على هيمنتها بمختلف الأساليب، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن التخريب من بين تلك الأساليب، كما حدث في خطوط أنابيب نورد ستريم، بحسب قوله.

ورأى بوتين أن أوكرانيا فقدت سيادتها وباتت تحت السيطرة المباشرة للولايات المتحدة التي تستخدمها عنصرا مخربا ضد روسيا، بحسب تعبيره.

وقال إنه تمّ تحويل الأراضي الأوكرانية إلى ساحة للتجارب البيولوجية، كما حذر من مخاطر انتشار الأسلحة عبر السوق السوداء الأوكرانية، ووقوع منظومات الصواريخ والأسلحة العالية الدقة في أيدي "الإرهابيين".

وأشار بوتين إلى أن انتشار المرتزقة الأجانب ذوي الخبرة القتالية يشكل تهديدا لبلدان رابطة الدول المستقلة.

تدريبات الردع النووي

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن بوتين شهد تدريبات لقوات الردع النووي الإستراتيجي، شملت محاكاة توجيه ضربة نووية مكثفة ردا على قصف صاروخي.

من جهته، قال الكرملين إن الصواريخ التي أطلقت خلال التدريبات أصابت أهدافها، وأوضح أنه تم استخدام قاذفات إستراتيجية خلال التدريبات.

ونقلت وكالة نوفوستي الإخبارية أن الرئيس الروسي يشرف بنفسه على تدريبات قوات الردع النووي الإستراتيجي البرية والبحرية والجوية، وأكدت أن التدريبات شهدت أيضا إطلاق صواريخ باليستية عبر منظومة "يارس" وصواريخ مجنحة.

🇷🇺🚀The Russian Ministry of Defense publishes a video of the launch of a sea-based hypersonic missile "Zircon" during during excercises "Grom 2022" today pic.twitter.com/514gCzowHT — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) October 26, 2022

وجاءت هذه التدريبات في الوقت الذي كررت فيه روسيا تحذيراتها من احتمال استخدام أوكرانيا "قنبلة قذرة"، إذ قال المتحدث باسم الكرملين إن كييف تستعد لعمل "إرهابي" تستخدم فيه هذه القنبلة الإشعاعية. وأضاف أن موسكو ستواصل تنبيه العالم من أجل منع هذا الخطر.

في المقابل، تحدث الرئيس الأوكراني اليوم عن "تهديد نووي روسي يلوح في الأفق ضد بلادنا".

من جهته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ إن التهديدات النووية الروسية لن تمنع الحلف من زيادة دعمه لأوكرانيا.

وأضاف ستولتنبرغ أن القوات الأوكرانية "تزداد قوة وتجهيزا كل أسبوع".

أكثر من 400 مسيّرة

وجدد الرئيس الأوكراني زيلينسكي اليوم اتهاماته لروسيا باستخدام المسيّرات الإيرانية لضرب أهداف مدنية في أوكرانيا، وقال إن القوات الروسية تستخدم أكثر من 400 طائرة مسيرة إيرانية.

من جهته، أدلى وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف بتصريحات لوسائل إعلام أميركية، تحدث فيها عن آخر التطورات الميدانية في أوكرانيا ومستجدات الدعم العسكري الغربي لكييف.





وقال ريزنيكوف لمجلة بوليتيكو (Politico) إن إشارات واضحة تصل إلى كييف من مختلف الأطراف، مفادها أنها ستحظى بالدعم حتى نهاية الحرب.

وصرّح بأن كثيرا من الأسلحة التي حظرها الغرب سابقا أو تردد في إرسالها وصلت إلى القوات الأوكرانية الآن.

معركة خيرسون

وعن معركة استعادة خيرسون، قال ريزنيكوف في حديث لقناة فوكس نيوز (Fox News) إن تقدم قوات بلاده في هذه المقاطعة الواقعة جنوبي أوكرانيا قد تباطأ بسبب الظروف الجوية الماطرة لكنه مستمر وناجح، بحسب تعبيره.

وبيّن أن القوات الأوكرانية تتحكم في جميع الجسور على نهر دنيبرو من خلال راجمات الصواريخ وأسلحة زودتها بها الولايات المتحدة.

وأضاف أنه لا يتوقع أن تخوض القوات الروسية حرب شوارع في خيرسون، لأنها ستخسر فرصتها في الهرب، وفق تعبيره.

في تلك الأثناء، ذكرت وكالة رويترز أن القوات الأوكرانية في الخطوط الأمامية تتوقع قتالا ضاريا مع تقدمها في مقاطعة خيرسون، حيث إن القوات الروسية تحصن مواقعها على ما يبدو بعدما كان انسحابها متوقعا بادئ الأمر.





وقال أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني إنه ليس ثمة ما يدل على أن القوات الروسية تستعد للانسحاب من مدينة خيرسون، مركز المقاطعة.

غير أن الإدارة المحلية التي عينتها روسيا في خيرسون تواصل حث السكان على المغادرة، وقد أعلنت اليوم أن أكثر من 70 ألف مدني غادروا منازلهم في المقاطعة خلال أسبوع، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

من جهته، أعلن الجيش الروسي في بياناته الأخيرة أنه صد محاولات أوكرانية للتقدم في لوغانسك (شرق) وخيرسون (جنوب)، كما دمر مركز اتصالات للقوات الأوكرانية في خاركيف (شمال شرق).

وفي التطورات الميدانية أيضا، قالت وكالة ريا نوفوستي الروسية إن الجيش الأوكراني يعيد حشد قواته ويخطط لشن هجوم جديد على زاباروجيا (جنوب)، وهي مثل خيرسون من بين المقاطعات الأربع التي ضمتها روسيا في الآونة الأخيرة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي قوله إن المقاطعة قد تكون الهدف الأساسي لهجمات القوات الأوكرانية، مبينا أن الوحدات العسكرية الأوكرانية حركت معداتها باتجاه زاباروجيا ونقلت آليات من خاركيف إلى مقاطعة دنيبرو بيتروفسك.