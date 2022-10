مناورات روسيا تحاكي ردا "ساحقا" على هجوم نووي والجيش الأوكراني يتأهب لمعركة خيرسون

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن احتمالات الصراع في العالم والمنطقة لا تزال مرتفعة جدا، وذلك بعدما أشرف بنفسه على تدريبات نووية. وفي المقابل، تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تهديد نووي روسي يلوح في الأفق، بحسب تعبيره.

وقال بوتين -في كلمة ألقاها خلال اجتماع رؤساء وكالات الأمن في "رابطة الدول المستقلة"، التي تضم جمهوريات سوفياتية سابقة- إن العالم يتغير نحو عالم متعدد الأقطاب، لكن هناك دولا تحاول الحفاظ على هيمنتها بمختلف الأساليب، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن التخريب من بين تلك الأساليب، كما حدث في خطوط أنابيب نورد ستريم، بحسب قوله.

ورأى بوتين أن أوكرانيا فقدت سيادتها وباتت تحت السيطرة المباشرة للولايات المتحدة التي تستخدمها عنصرا مخربا ضد روسيا، بحسب تعبيره.

وقال إنه تمّ تحويل الأراضي الأوكرانية إلى ساحة للتجارب البيولوجية، كما حذر من مخاطر انتشار الأسلحة عبر السوق السوداء الأوكرانية، ووقوع منظومات الصواريخ والأسلحة العالية الدقة في أيدي "الإرهابيين".

وأشار بوتين إلى أن انتشار المرتزقة الأجانب ذوي الخبرة القتالية يشكل تهديدا لبلدان رابطة الدول المستقلة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن بوتين شهد تدريبات لقوات الردع النووي الإستراتيجي، شملت محاكاة توجيه ضربة نووية مكثفة ردا على قصف صاروخي.

من جهته، قال الكرملين إن الصواريخ التي أطلقت خلال التدريبات أصابت أهدافها، وأوضح أنه تم استخدام قاذفات إستراتيجية خلال التدريبات.

ونقلت وكالة نوفوستي الإخبارية أن الرئيس الروسي يشرف بنفسه على تدريبات قوات الردع النووي الإستراتيجي البرية والبحرية والجوية، وأكدت أن التدريبات شهدت أيضا إطلاق صواريخ باليستية عبر منظومة "يارس" وصواريخ مجنحة.

🇷🇺🚀The Russian Ministry of Defense publishes a video of the launch of a sea-based hypersonic missile "Zircon" during during excercises "Grom 2022" today pic.twitter.com/514gCzowHT

— AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) October 26, 2022