بعد 6 شهداء بنابلس ورام الله.. حداد وإضراب بغزة ودعوة لإسناد الضفة

دعت الفصائل الفلسطينية في غزة غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة إلى الانعقاد فورا، لبحث سبل إسناد الضفة الغربية.

وقالت الفصائل -في مؤتمر صحفي بالقطاع- إن جريمة الاحتلال في نابلس لن تمرّ دون عقاب. وأعلنت الفصائل الحداد العام والإضراب في جميع المؤسسات والمرافق الحكومية والتجارية في غزة، بدءا من ظهر اليوم وحتى آخر النهار.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قتلت 6 فلسطينيين، منهم 5 في نابلس، أحدهم وديع الحَوَحْ، أحد أبرز قادة مجموعة "عرين الأسود".

كما أصيب أكثر من 20 فلسطينيا خلال عملية عسكرية نفذها الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة نابلس في الضفة الغربية.

وفي وقت قال فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد إن الضربات ستتواصل في نابلس وجنين، قالت الخارجية الأميركية إنها عبرت لمسؤولين إسرائيليين عن قلقها من التصعيد.





إصابة مستوطن

من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -مساء الثلاثاء- عن إصابة مستوطن بجراح متوسطة في عملية طعن بقرية الفندق على طريق نابلس.

وفي الأثناء، أصيب عدة شبان فلسطينيين خلال مواجهات بالضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب شاب برصاص الاحتلال في مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وأصيب آخر برصاصة في الفخذ خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وفي الخليل، أصيب شابان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في منطقة باب الزاوية، كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون شرق قلقيلية.