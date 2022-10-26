بعد انتقادات علنية لألمانيا.. ماكرون يلتقي شولتز في الإليزيه لمحاولة نزع فتيل التوتر

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم الأربعاء في قصر الإليزيه، على أمل إعادة إطلاق التعاون الثنائي بين البلدين الذي تشوبه سلسلة خلافات.

وأعلن الإليزيه أن الاجتماع الذي عقد كان "بنّاء جدا"، وأفضى إلى تشكيل مجموعات عمل في مجالات الطاقة والدفاع والتطوير.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن ماكرون وشولتز "بحثا العلاقات الثنائية في روح من العمل الوثيق جدا على المديين المتوسط والبعيد".

وقالت الرئاسة الفرنسية -في بيان- "سيواصل القائدان محادثاتهما بشأن الدفاع والاقتصاد والطاقة بهدف تعزيز التعاون الفرنسي الألماني".

وكان الرئيس الفرنسي انتقد سلوك ألمانيا في أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا حاليا، واتهمها بالعمل على عزل نفسها.

وقال ماكرون -على هامش قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع الماضي- "أعتقد أنه ليس من الجيد لألمانيا، أو أوروبا، أن تعزل برلين نفسها".

وتسببت الحرب الروسية على أوكرانيا -التي بدأت بعد أقل من 3 أشهر على تسلم شولتز المستشارية الألمانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي- في أزمات بباريس وبرلين اللتين اتخذتا عدة قرارات بسبب ضغط الحرب وما أثارته تداعياتها من قلق في الجانبَين.

وأطلقت الحكومة الألمانية برنامجا بقيمة 200 مليار يورو لتخفيف الأعباء الناجمة عن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء. وفي المقابل، رأت العديد من دول التكتل الأوروبي أن هذه الخطوة ستؤثر على المنافسة، لأنها لا يمكنها أن تطلق برنامجا بهذا الحجم، واتهمت هذه الدول ألمانيا بأنها تسلك مسارا منفردا في أزمة الطاقة.

وتواجه ألمانيا في الوقت الراهن انتقادات داخل الاتحاد الأوروبي لأسباب من بينها أنها ترفض وضع سقف لأسعار الغاز في أوروبا، وهي الخطوة التي تطالب بها أغلب الدول الأعضاء في التكتل.

كما تختلف برلين وباريس بشأن استعداد الاتحاد الأوروبي ليكون مرنًا أكثر في مواجهة التحديات الجديدة واستقبال أعضاء جدد بشكل أسرع.