بايدن يتلقى لقاحا محدثا ضد كورونا ويدعو الأميركيين لأخذ جرعة تنشيطية

تلقى الرئيس الأميركي جو بايدن -الثلاثاء- جرعة من لقاح محدّث ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، ودعا الأميركيين إلى أن يتلقوا تلك الجرعة التنشيطية قبل موسم العطلات المقبل، خاصة كبار السن.

وقبل وقت قصير من تلقيه الجرعة في البيت الأبيض بواشنطن، قال بايدن "أدعو جميع الأميركيين إلى أن يحصلوا على جرعاتهم بأسرع ما يمكنهم".

وفي الوقت الذي يرفض فيه بعض الأميركيين اللقاحات، حثهم بايدن على تنحية السياسات الحزبية جانبا، مشيرا إلى أن أكثر من مليون شخص ماتوا في الولايات المتحدة جراء الإصابة بكوفيد-19.

وتلقى 20 مليون شخص فقط في الولايات المتحدة اللقاح المحدث، وحصل عليه واحد من بين كل 5 من كبار السن، وفق ما ذكره البيت الأبيض.

وحث بايدن مواطنيه على الحصول على الجرعة التنشيطية بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول، من أجل توفير الحماية خلال العطلات.

ولا يزال فيروس كورونا ينتشر ويحصد الأرواح، حيث تسجل الولايات المتحدة أكثر من 260 ألف إصابة جديدة أسبوعيا، ونحو 2600 وفاة، وفقا لبيانات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.