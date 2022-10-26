بابا الفاتيكان يستقبل عائلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة

التقى البابا فرانشيسكو، اليوم الأربعاء، عائلة الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة، وذلك في ختام ما يعرف بالمقابلة العامة الأسبوعية.

وألقى بابا الفاتيكان، خلال المقابلة كلمة أمام المصلين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان. وعبّر عن تعاطفه مع عائلة شيرين.

من جانبه، شدد طوني أبو عاقلة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن استهداف وقتل شقيقته شيرين.

كما التقت العائلة أمين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، الذي تسلم رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تطرق فيها إلى التصعيد ومعاناة الشعب الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال، ومنها قتل الزميلة شيرين.

وولدت شيرين أبو عاقلة في مدينة القدس المحتلة عام 1971، لأسرة فلسطينية مسيحية، تنحدر من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية. وشهدت الصحفية في قناة الجزيرة على أحداث مفصلية في فلسطين، منها انتفاضة الأقصى (الانتفاضة الثانية) بين عامي 2000 و2004 واجتياح مخيم جنين وطولكرم عام 2002، بالإضافة للغارات والعمليات العسكرية التي تعرض لها قطاع غزة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي اغتال الزميلة شيرين أبو عاقلة في 11 مايو/أيار الماضي أثناء تغطيتها لاقتحامه مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، مما أحدث غضبا عارما في الأوساط الحقوقية والإعلامية على المستويين العربي والدولي.