اليابان وأميركا وكوريا الجنوبية توجه رسالة قوية لكوريا الشمالية

اتفقت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية على تعزيز الردع لكبح جماح "التهديد العسكري" الكوري الشمالي، وسط مخاوف من أن بيونغ يانغ قد تجري تجربتها النووية السابعة قريبا.

وقال مساعدو وزراء خارجية الدول الثلاث عقب محادثات في طوكيو إن تجربة نووية كورية شمالية ستستدعي "ردا قويا غير مسبوق".

وقال تشو هيون دونغ مساعد وزير خارجية كوريا الجنوبية عقب الاجتماع الثلاثي "اتفقنا على تعزيز التعاون كي يمكن أن توقف كوريا الشمالية أنشطتها غير النظامية والعودة إلى محادثات نزع السلاح النووي".

وأكد أن "الدول الثلاث اتفقت على الحاجة لرد قوي غير مسبوق في حال مضت كوريا الشمالية بتجربتها النووية السابعة".

وقال تاكيو موري نائب وزير الخارجية الياباني إن الدول الثلاث لن تتسامح أبدا مع ما وصفته "بالابتزاز النووي" الذي تمارسه روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

كما أبدى الدبلوماسيون معارضة دولهم أي محاولة لتغيير الوضع الراهن في بحر جنوب الصين وبحرها الشرقي، في انتقاد مبطن لمساع صينية وللحشد العسكري هناك.

وكانت سول وواشنطن قد قالتا إن بيونغ يانغ قد تكون قريبة من اختبار قنبلة ذرية للمرة الأولى منذ 2017 عقب عدد من تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية التي لقيت معارضة دولية واسعة.

وحلق أحد تلك الصواريخ فوق اليابان في سبتمبر/أيلول الماضي، وقالت كوريا الشمالية إنها أجرت تجارب نووية تكتيكية.

وقالت ويندي شيرمان مساعدة وزير الخارجية الأميركي وقتها إن "هذا السلوك متهور ويزعزع الاستقرار بشكل كبير"، وحثت كوريا الشمالية على "الامتناع عن القيام بمزيد من الاستفزازات".

وأعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سبتمبر/أيلول الماضي أن وضع بلاده كقوة نووية "لا رجعة فيه"، واضعا حدا لمفاوضات بشأن برامج تسلح بلاده المحظورة.