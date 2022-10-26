إنقاذ مئات المهاجرين قبالة إيطاليا وحكومة ميلوني تدرس منع دخول سفينتين

أعلن خفر السواحل الإيطالي، اليوم الأربعاء، العثور على جثتي مهاجرين وإنقاذ أكثر من 1150 مهاجرا قبالة سواحل صقلية، في وقت تهدد فيه الحكومة الجديدة في روما بمنع سفينتين لإنقاذ المهاجرين تشغلهما منظمات خيرية من دخول المياه الإقليمية.

وذكر خفر السواحل أنه أنقذ 663 شخصا وانتشل جثتين من قارب على بُعد نحو 60 ميلا من صقلية، كما جرى إنقاذ 494 آخرين من قارب صيد آخر على مسافة أقرب من الجزيرة.

ونفذ العملية كل من خفر السواحل ووحدة الشرطة المالية وسفينة إسبانية تعمل لصالح الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن السلطات الإيطالية تعتزم منع إنزال نحو 380 مهاجرا على متن سفينتين تشغلهما منظمات خيرية.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية، في بيان، إن ما تقوم به السفينتان (هيومانيتي 1، وأوشن فايكينغ) اللتان تسعيان للرسو في إيطاليا أو مالطا "لا يتماشى" مع القواعد الأوروبية والإيطالية بشأن الأمن ومراقبة الحدود أو مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكدت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، أمس الثلاثاء، رغبة حكومتها في "وقف الهجرة غير الشرعية" (من أفريقيا)، مشددة على أن الوقت حان لمنع المهربين من أن يكونوا "هم من يقرر من يدخل" إيطاليا.

ونبهت جمعية "ألارم فون" (Alarm Phone)، أمس، وهي منظمة غير حكومية تدير خطا ساخنا للمهاجرين الذين يواجهون صعوبات، إلى أنها تعتقد أن سفينتين تحملان أكثر من 1300 شخص واجهتا مشاكل أثناء العبور، مؤكدة أنها تلقت اتصالا للنجدة من "قارب خشبي كبير غادر طبرق الليبية".

وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي قال إنه "قد يمنع" السفن الإنسانية من جلب المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى إيطاليا، ما يعيد إحياء سياسة مثيرة للجدل تعود لعام 2019.

وتجمع بيانتيدوسي علاقات وثيقة مع وزير النقل الجديد ماتيو سالفيني حليف ميلوني، وقد يتحدان لإيقاف جمعيات الإنقاذ الخيرية التي يعتبرها اليمين "عامل جذب" للمهاجرين.

ونالت الحكومة اليمينية الجديدة في إيطاليا -أمس- ثقة مجلس النواب، بعد أن عرضت رئيستها جورجيا ميلوني خطابا للسياسة العامة يتضمن مواقفها من قضايا أساسية، كالعلاقة مع أوروبا والحرب في أوكرانيا والهجرة.