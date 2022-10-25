وفاة وزير الدفاع الأميركي الأسبق أشتون كارتر بأزمة قلبية

توفي وزير الدفاع الأميركي الأسبق أشتون كارتر عن 68 عاما، إثر إصابته بأزمة قلبية، وفقا لما أعلنته عائلته.

وقالت العائلة -في بيان- "ببالغ الحزن، تعلن أسرة وزير الدفاع الأسبق آش كارتر وفاته مساء الاثنين في بوسطن، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة".

وكارتر آخر وزراء الدفاع في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، وتولى المنصب من 2015 إلى 2017 في أوج الحرب التي شنتها القوى الغربية على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

وأشرف كارتر على خطة تحديث واسعة للجيش الأميركي بعد سنوات من الحروب المكلفة في العراق وأفغانستان.

وسمح وزير الدفاع الأسبق "للمتحولين جنسيا" بالانضمام إلى الجيش، وهو قرار علّقه الرئيس دونالد ترامب عام 2017، لكن الرئيس الحالي جو بايدن أعاد العمل به عند وصوله إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2021.

كما سمح كارتر للنساء بشغل كل المراكز العسكرية في الجيش الأميركي، بما في ذلك المراكز القتالية، سواء في المشاة أو كتيبة الدبابات أو سلاح المدفعية أو القوات الخاصة، بعدما كانت هذه المواقع للرجال فقط.

وبعد مغادرته الحكومة، قام كارتر بتدريس الشؤون الدولية في جامعة هارفارد، كما استضافه التلفزيون الأميركي للتعليق على الأحداث المتعلقة بالأمن القومي.