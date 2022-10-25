الحكومة الصومالية تعلن مقتل أكثر من 100 عنصر من حركة الشباب بينهم قيادات بارزة في 4 عمليات عسكرية

قالت الحكومة الفدرالية في الصومال إن أكثر من 100 من مسلحي حركة الشباب، بينهم قيادات بارزة، قتلوا خلال عمليات عسكرية بمحافظة شبيلي الوسطى جنوب شرقي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة أصدرت بيانا، مساء أمس، بشأن تطورات العمليات العسكرية ضد فلول مسلحي الشباب في المحافظة.

وأشار بيان الحكومة إلى تدمير سيارات تحمل معدات عسكرية في عمليات نفذتها المخابرات الوطنية "بالتعاون مع الشركاء الدوليين" خلال الساعات 48 الماضية.

وجرت العمليات العسكرية في منطقتي مساجد علي جدود، وبورعولو المعروفة باسم دوليلي بمحافظة شبيلى الوسطى.

وقالت الحكومة "العملية الأولى جرت السبت الموافق 22 أكتوبر/تشرين الأول" واستهدفت مرآبا ومنزلا كانا يجتمع فيهما قيادات وعناصر مليشيات الشباب "وأسفرت عن مقتل 21 منهم بينهم القيادي عبد الله علي عرالي".

وأضاف البيان "العملية الثانية جرت يوم الأحد الموافق 23 أكتوبر/تشرين الأول في ضواحي منطقة مساجد علي جدود، وأسفرت عن مقتل 11 من عناصر مليشيات الشباب، وإصابة أكثر من 30 آخرين".

وأوضح أن العملية الثالثة "التي تعد الأقوى" تمت في منطقة بورعولو حيث كان يجتمع عناصر الجبهات بقيادة القيادي مصعب عبد الله سني وقيادات أخرى "من أجل التخطيط لشن هجوم على الجيش الوطني".

واستهدفت العملية الرابعة حسب البيان "مليشيات فارة من العمليات السابقة، وتمت أثناء تجمعهم، وتم القضاء عليهم جميعا".

وقال عبد الرحمن يوسف نائب وزير الإعلام إن الحكومة بالتعاون مع السكان المحليين والحلفاء الدوليين "ستواصل دحر الإرهابيين في جميع الأقاليم لحين تحرير جميع المناطق الخاضعة لسيطرتهم جنوب ووسط البلاد".

ومنذ سنوات، تخوض الحكومات الصومالية المتعاقبة حربا ضد "الشباب المجاهدين" التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا تنظيم القاعدة، وتبنت عمليات عديدة أودت بحياة المئات.