قبل يومين من توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع لبنان.. إسرائيل تبدأ الإنتاج من حقل كاريش للغاز

قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، في بيان، إن شركة "إنرجين" (Energean) مُنحت الإذن اليوم الثلاثاء لبدء الإنتاج من حقل كاريش البحري للغاز، وذلك قبل يومين من التوقيع الرسمي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الجانب اللبناني.

وكانت "إنرجين" قد قالت إن من المقرر أن تبدأ وحدتها العائمة، للإنتاج والتخزين والتفريغ، الإنتاج في كاريش بالربع الثالث، لكنها لم تذكر موعدا محددا.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأت مجموعة الطاقة المدرجة في لندن ضخ الغاز إلى منشأة الإنتاج العائمة الخاصة بها في إطار اختبار للتدفق العكسي.

ومن المتوقع أن يوقع لبنان وإسرائيل الخميس اتفاقا لترسيم الحدود البحرية توسطت فيه الولايات المتحدة، وتوصل إليه الطرفان هذا الشهر، مما يفتح المجال أمام التنقيب عن الطاقة في البحر.

وخلال الأسابيع السابقة للاتفاق، أثار تطوير حقل كاريش، الواقع على بعد نحو 80 كيلومترا غربي مدينة حيفا، توترات بين لبنان وإسرائيل، وتهديدات بالحرب من جانب حزب الله.