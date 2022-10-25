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مدير وكالة الطاقة الدولية: نحن في خضم أول أزمة طاقة عالمية حقيقية

International Energy Agency (IEA) executive director Fatih Birol speaks on July 12, 2017 at the IEA- OPEC dialogue session during the 22nd World Petroleum Congress in Istanbul. / AFP PHOTO / OZAN KOSE (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP/Getty Images)
بيرول: العالم في خضم أول أزمة طاقة عالمية حقيقية (غيتي-أرشيف)
25/10/2022-|آخر تحديث: 25/10/202206:33 AM (مكة المكرمة)

قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن قرار "أوبك بلس" خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا، ينطوي على مخاطر عدة، خاصة مع وقوف عدد من الاقتصادات على شفا الركود، حسب تعبيره.

وأضاف بيرول في مؤتمر، خلال أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة، إن العالم في خضم أول أزمة طاقة عالمية حقيقية.

وأكد أن أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية ستشهد شحا أكبر العام المقبل مع زيادة واردات أوروبا، واحتمال انتعاش الطلب الصيني.

وكان تحالف "أوبك بلس" وافق -خلال اجتماع في فيينا في الخامس من الشهر الجاري- على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في تحرك قد يكون الأكبر حتى الآن منذ تفشي أزمة كورونا لمعالجة الضعف بأسواق النفط.

المصدر : الجزيرة + وكالات