مدير وكالة الطاقة الدولية: نحن في خضم أول أزمة طاقة عالمية حقيقية

قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن قرار "أوبك بلس" خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا، ينطوي على مخاطر عدة، خاصة مع وقوف عدد من الاقتصادات على شفا الركود، حسب تعبيره.

وأضاف بيرول في مؤتمر، خلال أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة، إن العالم في خضم أول أزمة طاقة عالمية حقيقية.

وأكد أن أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية ستشهد شحا أكبر العام المقبل مع زيادة واردات أوروبا، واحتمال انتعاش الطلب الصيني.

Pleased to deliver the opening speech at #SIEW2022. Southeast Asia’s role in global energy markets is growing by the day. As such, supporting the region meet its energy security & climate goals will remain a central part of the IEA’s mission pic.twitter.com/jCQt2kkLNq

— Fatih Birol (@fbirol) October 25, 2022